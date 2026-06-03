Huelga de Maestros de la CNTE: ¿Qué Escuelas Cierran Desde Hoy, 2 de Junio 2026?

Mas de dos millones de estudiantes se encuentran sin clases

Cientos de maestras y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen campamentos en las diferentes calles aledañas al primer cuadro del Centro Histórico. Foto: CuartoscuroCientos de maestras y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen campamentos en las diferentes calles aledañas al primer cuadro del Centro Histórico. Foto: Cuartoscuro

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Protestas de la CNTE impactan a millones: conoce las demandas que mantienen a miles de maestros en huelga indefinida y cómo afecta a la educación pública.

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