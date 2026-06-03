Huelga de Maestros de la CNTE: ¿Qué Escuelas Cierran Desde Hoy, 2 de Junio 2026?

La huelga nacional por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) estalló este 1 de junio, provocando suspensión de clases, marchas y bloqueos en distintas entidades del país, con afectaciones para más de dos millones de estudiantes de educación basica.

Aunque el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece que el ciclo escolar 2025-2026 debe concluir el próximo 15 de julio, miles de alumnos dejaron de acudir a las aulas debido al paro nacional indefinido anunciado por el magisterio disidente.

La CNTE informó que las movilizaciones y la suspensión de actividades escolares se concentran principalmente en 10 estados de la República Mexicana, donde maestros mantienen protestas para exigir atención a sus demandas laborales y educativas.

¿Qué escuelas son las afectadas por la huelga de la CNTE?

Oaxaca

En Oaxaca se reporta una de las mayores afectaciones, con más de 850 mil estudiantes sin clases debido al paro magisterial y al cierre de planteles públicos.

Chiapas

En Chiapas participan alrededor de 7 mil maestros en las movilizaciones, afectando a más de un millón de estudiantes chiapanecos.

Michoacán

Docentes de diversas regiones mantienen suspensión de actividades y protestas en oficinas gubernamentales y carreteras.

Guerrero

Escuelas públicas registran suspensión parcial y total de clases por la participación de maestros en la huelga nacional.

Veracruz

Ciudad de México

La capital del país concentra algunas de las protestas más visibles. Se estima que más de 10 mil profesores participan en marchas, bloqueos y el plantón instalado en el Zócalo capitalino.

Zacatecas

Yucatán

Baja California

Baja California Sur

Además, se reportan bloqueos carreteros y tomas de casetas en entidades como Morelos, Hidalgo y Sinaloa.

Las movilizaciones más fuertes se concentran en la Ciudad de México, donde integrantes de la CNTE mantienen marchas constantes hacia el Zócalo capitalino.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación agrupa aproximadamente a 350 mil docentes en todo el país.

¿Qué pide el magisterio?

Entre las principales demandas de la CNTE destacan:

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Eliminación de la reforma educativa.

Aumento salarial del 100% al sueldo base.

Mejores condiciones laborales para docentes.

Basificación de maestros interinos.

Jubilación digna y pensiones solidarias.

Mayor presupuesto para educación pública.

Reinstalación de mesas de diálogo con el Gobierno federal.

La CNTE advirtió que el paro nacional continuará de manera indefinida hasta obtener respuestas concretas a sus exigencias.