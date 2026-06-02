CNTE Extiende Megaplantón en CDMX: Alternativas a Calles Afectadas en Junio 2026

El megaplantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tiene afectados ejes principales de la Ciudad de México (CDMX) y además se ha extendido, así lo confirmaron autoridades capitalinas. En N+ te presentamos las alternativas a calles afectadas.

Calculan que 200 personas resguardan el plantón de la CNTE dentro del Centro Histórico de la CDMX. Foto: EFE

Luego de lo acordado en su conferencia de prensa por los dirigentes de la CNTE, los manifestantes se distribuyeron a lo largo de la Avenida Paseo de la Reforma, tomando toda la vialidad desde la Estela de Luz hasta la Glorieta de la Fuente Bicentenario, donde realizan bloqueos.

¿Cuáles son las calles y avenidas afectadas por la CNTE?

Se informó el aforo de personas en cada punto donde se mantienen los bloqueos:

Torre del Caballito, se cuenta con 200 personas.

Glorieta de las Mujeres que Luchan, con 50 personas de la CNTE.

Insurgentes-Reforma con 100 personas.

Glorieta del Ahuehuete, con 200 personas.

Ángel de la Independencia, se cuenta con 200 integrantes de la CNTE.

Fuente de la Diana Cazadora, 200 integrantes.

Monumento de la Estela de Luz y Circuito, 800 personas.

¿Cuántas personas realizan bloqueos en varios puntos de la CDMX?

Dejando un total de mil 750 personas que mantienen los bloqueos y afectaciones en la circulación de la zona, estos bloqueos se mantendrán hasta que la mesa de comisión salga de reunión.

Así mismo, se informó que se cuenta con un estimado de 200 personas que resguardan el plantón dentro del Centro Histórico.

Así es el plantón de la CNTE

Otra vez se han hecho presentes las movilizaciones de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la CDMX.

Desde este mediodía, ha impedido el paso en Circuito Interior, en ambos sentidos. Una de las avenidas más importantes de la capital.

Mientras tanto, una comitiva de la CNTE dialoga con autoridades del gobierno federal para tratar de llegar a un acuerdo y terminar con estas movilizaciones.

HVI