CNTE Extiende Megaplantón en CDMX: Alternativas a Calles Afectadas en Junio 2026

Por segundo día consecutivo, las movilizaciones de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se han hecho presentes en la CDMX

¿De Qué Calle a Qué Calle se Extenderá Megaplantón de CNTE? Alternativas VialesMaestros de la CNTE bloquean una avenida durante una manifestación este martes 2 de junio de 2026. Foto: EFE

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Los manifestantes se han distribuido a lo largo de la Avenida Paseo de la Reforma, tomando toda la vialidad desde la Estela de Luz hasta la Glorieta de la Fuente Bicentenario

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