Final del Mundial 2026: ¿Cómo Quedaron las Alineaciones de España y Argentina?

Luis de la Fuente, técnico de la selección española, repitió este domingo el mismo once inicial que utilizó en los cuartos de final ante Bélgica y en la semifinal contra Francia, para el partido por el título del Mundial 2026 entre España y Argentina, en el estadio Metlife de East Rutherford.

El once de España, sin cambios respecto a la semifinal

De la Fuente mantuvo a Pedri González en el banquillo, desplazado del once por Fabián Ruiz. Como titulares repiten también Lamine Yamal y Pedro Porro, ambos jugadores terminaron el encuentro ante Francia con molestias musculares.

Con esta decisión, España afronta la final del Mundial 2026 con la siguiente alineación: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodrigo Hernández, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Alex Baena, bajo un esquema 4-1-2-3.

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Lo que hay que saber de las alineaciones antes de la final

España repite el once completo usado en cuartos ante Bélgica y en semifinales ante Francia.

Fabián Ruiz ocupa el lugar de Pedri González, que arranca desde el banquillo.

Lamine Yamal y Pedro Porro son titulares pese a las molestias musculares que arrastraban tras el partido con Francia.

El duelo se disputa en el estadio de East Rutherford, Nueva Jersey.

Luis de la Fuente dirige a España; Lionel Scaloni, a Argentina.

El once de Argentina para disputar el título

La alineación de Argentina, según el orden registrado, se compone de: Damián Martínez en la portería; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en la línea defensiva; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás González en el mediocampo; y Julián Álvarez junto a Lionel Messi como delanteros.

Los suplentes disponibles en ambos banquillos

España cuenta en el banquillo con los porteros David Raya y Joan García; los defensores Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Eric García y Marcos Llorente; los mediocampistas Mikel Merino, Gavi, Martín Zubimendi y Pedri González; y los delanteros Ferran Torres, Yéremy Pino, Nico Williams, Víctor Muñoz y Borja Iglesias.

Argentina dispone de los porteros Juan Musso y Gerónimo Rulli; los defensores Nicolás Otamendi, Facundo Medina y Nahuel Molina; los mediocampistas Marcos Senesi, Leandro Paredes, Valentín Barco, Giovani Lo Celso y Exequiel Palacios; y los delanteros Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico Paz, José Manuel López y Lautaro Martínez.