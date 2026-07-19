Deportes

Final del Mundial 2026: ¿Cómo Quedaron las Alineaciones de España y Argentina?

España repite el once que jugó ante Bélgica y Francia, con Fabián Ruiz por Pedri, para enfrentar a Argentina en la final del Mundial 2026 en East Rutherford

Final del Mundial 2026: ¿Cómo Quedaron las Alineaciones de España y Argentina?Lamine Yamal, de España, durante el calentamiento previo al partido. Foto: Reuters

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