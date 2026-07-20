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Madrid Sigue el Festejo de Madrugada por el Triunfo de la Furia Roja

La celebración se ha extendido también a otros puntos de la capital, como la Puerta del Sol

MadridLa celebración se ha extendido también a otros puntos de la capital, como la Puerta del Sol. Foto: Reuters.

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La Furia Roja conquista el mundo y Madrid se desborda de alegría. Miles festejan en Cibeles y Puerta del Sol. Conoce los detalles de esta histórica celebración.

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