Derrumbe por Lluvias Provocan Cierre de Caminos y Carreteras en Ilamatlán, Veracruz

Derivado de las lluvias que se han registrado en distintas regiones de la entidad veracruzana, se reportó el derrumbe en una zona de riesgo de la comunidad de Atempa, localizada en Ilamatlán, municipio localizado en la región Huasteca Baja, en el norte de Veracruz.

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De acuerdo con lo informado por las autoridades y el propio ayuntamiento del municipio de Ilamatlán, los hechos se registraron durante el pasado viernes 17 de julio en la comunidad anteriormente mencionada. Derivado de estos hechos, se registró la movilización de elementos de Protección Civil.

Asimismo, se dio a conocer que se evaluaron las condiciones de riesgo en el área y que se informó a los habitantes de la zona sobre la situación, por lo que, según la información brindada por las autoridades, algunas familias decidieron trasladarse a un lugar seguro, mientras que a quienes permanecieron en la comunidad se les recomendó resguardarse y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Se informó que las familias que solicitaron ser trasladadas fueron llevadas a la comunidad de Chahuatlán, la cual se encuentra cercana a la localidad de Atempa, en el municipio de Ilamatlán, donde se registraron estos hechos.

Autoridades prevén la posibilidad de que existan más derrumbes y afectaciones en la región Huasteca Baja

De acuerdo con la información emitida por las autoridades, las lluvias e inclemencias del tiempo han ocasionado el derrumbe y deslizamientos de tierra que han provocado el cierre de caminos de distintas comunidades en la parte alta del municipio de Ilamatlán.

Asimismo, se dio a conocer a la ciudadanía que las lluvias continúan de manera constante, por lo que existe la posibilidad de que se presenten nuevos derrumbes, deslaves o afectaciones en los caminos de la región Huasteca.