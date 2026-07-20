Accidentes

Derrumbe por Lluvias Provocan Cierre de Caminos y Carreteras en Ilamatlán, Veracruz

Caminos y carreteras de la comunidad de Atempa, en el municipio de Ilamatlán, Veracruz, se han visto afectadas por los derrumbes y deslizamientos de tierra en dicha región.

Derrumbe por Lluvias Provocan Cierre de Caminos y Carreteras en Ilamatlán, VeracruzLas autoridades prevén que las lluvias e inclemencias climatológicas continúen en la región. Foto: H. Ayuntamiento Ilamatlán, Ver. 2026-2029

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Lluvias intensas causan derrumbes en Atempa, Ilamatlán. Autoridades advierten más deslaves en la región Huasteca Baja. Infórmate sobre estos hechos.

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