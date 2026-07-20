PEMEX Anuncia Taponamiento Definitivo del Pozo Krem1 en el Sur de Veracruz

Petróleos Mexicanos (PEMEX) informó a través de un comunicado que en los próximos días se prevé concluir las labores para el cierre definitivo del pozo Krem-1, como parte de las acciones implementadas para atender la contingencia registrada en esa instalación.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Habitantes de la Comunidad Constitución Mexicana se Manifiestan por Afectación del Pozo KREM1

Se dio a conocer por la paraestatal que los trabajos técnicos se concentran actualmente en la instalación de un nuevo sistema de válvulas y tuberías, equipo que ya se encuentra en el sitio y permitirá detener el flujo del pozo. Una vez concluida esa etapa, se realizará el taponamiento definitivo.

Pemex indicó que el área alrededor del pozo permanece bajo monitoreo permanente para medir la presencia de gases y los niveles de explosividad. Agregó que continúan operando Unidades Médicas Móviles que recorren comunidades del municipio de Las Choapas, donde se ha brindado atención en 42 localidades.

Además la empresa informó que en materia ambiental permanecen instaladas barreras de contención en arroyos cercanos para recuperar los hidrocarburos presentes y darles una disposición adecuada.

Así ocurrió el incendio en el pozo Krem-1

El pasado jueves 5 de marzo PEMEX informó acerca de las tareas de control de una fuga en el cabezal del pozo exploratorio KREM1, la cual provocó un incendio. Según los datos recabados en aquel momento se dio a conocer que el incidente ocurrió en el ejido Constitución, zona rural del municipio de Las Choapas, Veracruz.

El personal que se encontraba laborando en el sitio fue evacuado de manera preventiva y no se reportaron personas lesionadas. De igual forma, se informó que este incidente no representó riesgo para la población civil cercana.

El pozo se encontraba en proceso de perforación a una profundidad de 3 mil 336 metros, cuando se presentó un flujo de gas inesperado en su interior, por lo que se procedió a su cierre. Conforme al protocolo establecido, el flujo se derivó hacia el quemador, una medida de seguridad preventiva instalada para este fin.

Al punto se trasladó personal técnico y contraincendio de Pemex , con el apoyo de autoridades estatales y municipales, para evaluar las condiciones y determinar las acciones a seguir.

En Las Choapas al sur de Veracruz tras la explosión del pozo Krem 1 se detectaron afectaciones en las comunidades del ejido Constitución, Nacimiento y Lázaro Cárdenas. Siendo los habitantes de la zona quienes dieron a conocer que los arroyos Armadillo y Grande ubicados en las inmediaciones de sus comunidades presentaron residuos de hidrocarburo.

Derivado de esta contaminación presuntamente se registró la mortandad de aves. Autoridades de Petróleos Mexicanos realizaron recorridos en la zona afectada. En el afluente se instalaron barreras contenedoras de residuos.