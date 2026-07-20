Accidentes

PEMEX Anuncia Taponamiento Definitivo del Pozo Krem1 en el Sur de Veracruz

Petróleos Mexicanos informó que en próximos días concluiría el taponamiento definitivo del pozo Krem-1 en Las Choapas al sur de Veracruz.

Anuncian taponamiento definitivo del pozo krem1 en Las Choapas en el sur de VeracruzAnuncian taponamiento definitivo del pozo krem1 en Las Choapas en el sur de Veracruz. Foto: PEMEX

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

PEMEX anuncia el cierre definitivo del pozo Krem-1 en Las Choapas, Veracruz. Monitoreo constante y medidas ambientales en marcha tras el incendio. Conoce más sobre las acciones de seguridad.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+