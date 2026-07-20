Ciclista Muere Tras Desvanecerse en Avenida 5 de Febrero, en Querétaro; Esto Sabemos

Un ciclista perdió la vida la mañana de este lunes sobre la avenida 5 de Febrero, a la altura de la zona de bancos en Jurica, cuando circulaba con dirección al centro de la ciudad de Querétaro.

¿Qué ocurrió con el ciclista?

De acuerdo con testigos, el hombre comenzó a sentirse mal mientras avanzaba sobre la vialidad, por lo que decidió detenerse. Instantes después se desvaneció sobre el camellón que divide los carriles laterales de los centrales, en la zona de incorporación. Las primeras versiones indican que habría sufrido un aparente infarto fulminante.

Tras el reporte al número de emergencias 911, paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención médica; sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro acordonaron la zona para preservar el lugar de los hechos, mientras personal del Servicio Médico Forense realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

El incidente provocó el cierre temporal de la incorporación de los carriles laterales hacia los centrales de avenida 5 de Febrero, lo que ocasionó una importante carga vehicular y largas filas de automóviles en ese tramo de la vialidad.