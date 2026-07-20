Accidentes

Ciclista Muere Tras Desvanecerse en Avenida 5 de Febrero, en Querétaro; Esto Sabemos

Un ciclista perdió la vida tras desvanecerse mientras circulaba sobre avenida 5 de Febrero, en la zona de Jurica. El incidente provocó la movilización de cuerpos de emergencia y gran tráfico.

Muere Ciclista Mientras Circulaba por 5 de Febrero en QuerétaroMuere Ciclista Mientras Circulaba por 5 de Febrero en Querétaro. Foto: N+

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Un ciclista fallece en Av. 5 de Febrero, Querétaro, tras un aparente infarto. El suceso causó gran tráfico y movilización de emergencias. Descubre qué ocurrió en esta trágica mañana.

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