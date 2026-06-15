Concluyen Trabajos para Atender Contingencia en Pozo Krem 1 en Las Choapas, Asegura Pemex

Pemex emitió un comunicado donde informa sobre los avances en la contingencia del pozo Krem-1

Pozo KremFoto: PEMEX

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Pemex concluye trabajos críticos en pozo Krem-1, Las Choapas. Seguridad y estabilidad garantizadas tras meses de esfuerzo. Conoce más sobre las medidas implementadas.

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