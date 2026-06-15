Concluyen Trabajos para Atender Contingencia en Pozo Krem 1 en Las Choapas, Asegura Pemex
Pemex emitió un comunicado donde informa sobre los avances en la contingencia del pozo Krem-1
Foto: PEMEX
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Pemex concluye trabajos críticos en pozo Krem-1, Las Choapas. Seguridad y estabilidad garantizadas tras meses de esfuerzo. Conoce más sobre las medidas implementadas.
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PorRedacción N+
A través de un comunicado, Petróleos Mexicanos informó que ha concluido los trabajos de infraestructura crítica necesarios para controlar la contingencia operativa que afectó al pozo Krem-1, ubicado en Las Choapas, municipio localizado en la zona sur del estado de Veracruz.
Señalaron que tras varios meses de labores intensivas, la empresa petrolera ha logrado asegurar el control de la zona, priorizando la estabilidad operativa y la seguridad de las comunidades aledañas.
Para mitigar el impacto, la empresa realizó una intervención que incluyó el desarrollo de obras hidráulicas para asegurar el flujo continuo de agua, el manejo seguro de fluidos, así como áreas para operaciones, almacenamiento y logística.
Pemex detalló en su comunicado, que las concentraciones de los contaminantes atmosféricos no superaron los límites permisibles establecidos en la normatividad vigente, particularmente para ácido sulfhídrico, dióxido de azufre, ozono, monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno.
Finalmente, añadieron que mantendrá los recursos humanos y técnicos en el lugar hasta asegurar la restauración total del área.
Reportan hidrocarburo en Nanchital
La Dirección de Protección Civil de Nanchital, informaron sobre un derrame de hidrocarburo, registrado en terrenos de la Unidad Deportiva José María Morelos y Pavón (Explanada). En coordinación con personal de Ductos Minatitlán y Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (PEMEX), realizaron un recorrido de supervisión en la zona.
Se logró ubicar de manera preliminar el origen del derrame en un ducto de 12 pulgadas, realizándose el reporte inicial del incidente. Se reporta una posible afectación en la zona ribereña del arroyo Tepeyac, asociada a la presencia de hidrocarburo de origen industrial.
Las autoridades indicaron que se observan posibles afectaciones en suelo, vegetación y cuerpos de agua de la zona, por lo que las instancias competentes continuarán con las evaluaciones correspondientes, para controlar y atender lo ocurrido.