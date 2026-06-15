¿Cómo Está el Cutzamala Hoy? Así el Reporte Sobre Nivel de Presas Este 15 de Junio 2026

Así está el Sistema Cutzamala y el nivel de presas que lo conforman, hoy 15 de junio de 2026

Presa Valle de Bravo del CutzamalaPresa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Las lluvias han sido clave para el Cutzamala, que hoy está al 68.62% de su capacidad. Infórmate sobre el nivel de agua en las presas del Valle de México.

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Nivel del Sistema Cutzamala Hoy: ¿Cómo Están las Presas de Agua? Reporte del 15 de Junio 2026