¿Cómo Está el Cutzamala Hoy? Así el Reporte Sobre Nivel de Presas Este 15 de Junio 2026

El Sistema Cutzamala poco a poco se recupera de una larga sequía gracias a las lluvias de la temporada. Te decimos cuánta agua tiene este importante sistema hídrico que abastece al Valle de México y el nivel de presas que lo conforman, hoy 15 de junio de 2026.

Cabe recordar que el Cutzamala es un sistema hídrico con infraestructura para almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua, que aporta:

El 26% del agua potable que se consume en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex).

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) es el organismo encargado da a conocer el reporte del Sistema Cutzamala y del nivel de las presas que lo conforman. En N+ te damos el dato oficial, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Nivel de presas del Sistema Cutzamala

Hasta el corte del 14 de junio de 2026, el Sistema Cutzamala tiene el 68.62% de almacenamiento total. De acuerdo con el reporte de Conagua, cuenta con un almacenamiento total de 782,521,000 millones de metro cúbicos.

De acuerdo con el reporte oficial del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento y la Subgerencia de Abastecimiento de Agua Potable, este es el nivel actual de las tres principales presas:

Villa Victoria: Al 64.07% de su capacidad, al registrar 118.993 millones de metros cúbicos de agua.

Valle de Bravo: Está al 77.42% de su capacidad, al registrar 305.328 millones de metros cúbicos de agua.

El Bosque: Está al 55.66% de su capacidad, al registrar 112.658 millones de metros cúbicos de agua.

En resumen, la capacidad de almacenamiento actual de las presas del Cutzamala es de 536,979,000 millones de metros cúbicos, y tienen un nivel total de 782,521,000 millones de cúbicos, es decir, está al 68.62% de su capacidad de almacenamiento.

Con información de N+

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