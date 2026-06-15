Lluvias Provocan Inundaciones y Daños en Vehículos y Viviendas de Ciudad Juárez

Las intensas lluvias registradas durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes 15 de junio en diversos sectores de Ciudad Juárez dejaron vialidades inundadas, dificultando el tránsito vehicular e incluso provocando averías en algunos automóviles debido a la acumulación de agua.

Uno de los sectores más afectados fue la colonia Granjas de Chapultepec, donde la calle Gaviotas quedó completamente cubierta por el agua. Debido a la fuerza y cantidad de agua acumulada, dos automóviles quedaron cubiertos casi en su totalidad y permanecieron varados en medio de la inundación.

Reportan Afectaciones en Viviendas

Habitantes del sector difundieron un video donde se observa la magnitud de la inundación y los vehículos afectados sumergidos en el agua; además, señalaron que la problemática no se limitó a las calles, ya que varias viviendas también resultaron afectadas por el ingreso de agua.

Ante esta situación, los residentes hicieron un llamado a las autoridades para atender las afectaciones. Indicaron que las vialidades de la zona fueron pavimentadas recientemente, pero temen que la acumulación de agua pueda provocar daños en la infraestructura.