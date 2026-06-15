Lluvias Provocan Inundaciones y Daños en Vehículos y Viviendas de Ciudad Juárez

Las recientes lluvias registradas en Ciudad Juárez provocaron afectaciones en vehículos y viviendas de la colonia Granjas de Chapultepec, donde varias calles quedaron inundadas.

Inundaciones por lluvias afectan vehículos en Ciudad JuárezFoto: N+

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Las lluvias en Ciudad Juárez causan estragos: calles inundadas y casas afectadas en Granjas de Chapultepec. ¿Cómo responderán las autoridades?

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