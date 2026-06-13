Hombre Llega Herido de Bala al IMSS en Cd. Juárez; Investigan Posible Asalto

Un hombre con heridas de arma de fuego fue ingresado a la Clínica 66 del IMSS en Ciudad Juárez. Autoridades investigan si se trató de un asalto.

Imss JuárezFoto: N+

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Un hombre herido de bala llega al IMSS en Cd. Juárez. La Fiscalía investiga si fue un asalto. Descubre más sobre este caso en desarrollo.

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