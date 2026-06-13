Hombre Llega Herido de Bala al IMSS en Cd. Juárez; Investigan Posible Asalto

Un hombre con heridas de arma de fuego fue ingresado al área de urgencias de la Clínica 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez, lo que generó una fuerte movilización de elementos de distintas corporaciones de seguridad.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Ramón Rayón, casi en el cruce con la calle Durango, hasta donde acudieron agentes policiacos tras el reporte de una persona lesionada por disparos.

De acuerdo con información preliminar, la víctima fue trasladada en un vehículo particular hasta el nosocomio, donde recibió atención médica especializada debido a las lesiones que presentaba.

Personal médico informó que el hombre tenía dos impactos de proyectil de arma de fuego, uno en un brazo y otro en una pierna.

Fiscalía investiga si el lesionado fue víctima de asalto

Debido a que inicialmente se desconocía el lugar exacto donde ocurrió el ataque, agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

En la escena trascendió que el lesionado podría haber sido víctima de un asalto; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente dónde ocurrió la agresión ni las circunstancias en las que el hombre resultó herido.

La zona permaneció bajo resguardo mientras los agentes recopilaban información para integrar la carpeta de investigación correspondiente.