Asesinan a Hombre a Balazos en la Colonia Valle del Sol de Ciudad Juárez

Un hombre fue asesinado a balazos la la madrugada de este sábado 13 de junio en calles de la colonia Valle del Sol, en Ciudad Juárez.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Valle de Abajo y Valle de las Peñas, donde vecinos del sector reportaron al número de emergencias a una persona lesionada por proyectil de arma de fuego que aparentemente aún presentaba signos de movimiento.

Al arribar al lugar, elementos policiacos localizaron a la víctima tendida a un costado de un vehículo. Tras revisarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a las heridas ocasionadas por los disparos.

De acuerdo con los primeros informes recabados en la escena, el hombre presuntamente intentaba abordar la unidad cuando fue sorprendido y atacado por sujetos armados.

Autoridades acordonan la zona tras homicidio en Valle del Sol

Luego del ataque, agentes de distintas corporaciones implementaron un operativo y acordonaron el área para preservar la escena del crimen.

Peritos y agentes investigadores realizaron el levantamiento de evidencias balísticas e iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer el móvil del homicidio e identificar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con este hecho violento ocurrido en uno de los sectores residenciales del suroriente de Ciudad Juárez.