Asesinan a Hombre a Balazos en la Colonia Valle del Sol de Ciudad Juárez

Un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia Valle del Sol, en Ciudad Juárez. Autoridades investigan el ataque armado.

Muerto en Ciudad JuárezFoto: N+

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Hombre asesinado a balazos en Ciudad Juárez. El ataque ocurrió en la colonia Valle del Sol. La policía busca a los responsables. Conoce más sobre este caso.

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