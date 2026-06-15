Taylor Swift Consigue un Récord que Disney Esperó Décadas: Debutar en el Número 1 de Billboard

Disney llevaba 30 años intentando repetir la hazaña. Taylor Swift lo logró en siete días gracias a su colaboración con Toy Story.

"I Knew It, I Knew You", el tema original que Swift compuso para Toy Story 5, debutó directo al número 1 del Billboard Hot 100, convirtiéndose en un hito histórico para la franquicia animada más querida de Pixar.

Solo en tres ocasiones una canción de una película animada de Disney ha llegado al primer lugar de la lista: "A Whole New World" de Aladdin en 1993 y "We Don't Talk About Bruno" de Encanto en 2022. Ahora se suma este tema inspirado en Jessie, la vaquera del universo de Toy Story.

Los números que nadie esperaba

En su primera semana, la canción acumuló 27.2 millones de streams on demand, 46.7 millones de impresiones en radio y 87,000 descargas digitales.

En Spotify se convirtió en la canción country más escuchada en un solo día por una artista femenina, mientras que en Apple Music rompió el récord de reproducciones para un sencillo de soundtrack. En Amazon Music, fue la canción más escuchada de todo 2026 en su día de estreno.

El lugar de Taylor en la historia

Con este número 1, Swift suma 15 canciones en lo más alto del Hot 100 y rompe el empate que tenía con Drake y Rihanna para quedarse sola en el tercer puesto histórico, solo por detrás de The Beatles (20) y Mariah Carey (19).

También es su noveno debut directo al número 1, superando a Ariana Grande como la mujer con más debuts en esa posición, y su hit 70 en el top 10, extendiendo su propio récord como artista femenina.

Una swiftie de 5 años hecha canción

La propia Swift reveló en Instagram que soñaba con escribir para estos personajes desde que era una niña de 5 años. El tema fue compuesto específicamente para Jessie, la vaquera interpretada por Joan Cusack.

"Escribir esta canción se sintió como una partida musical y como regresar a casa al mismo tiempo", compartió la artista.

La semana también trajo otro logro: Swift fue incluida en el Salón de la Fama de los Compositores, convirtiéndose en la mujer más joven en recibir ese honor.

Toy Story 5 llega a cines el 17 de junio. Con Taylor Swift en el soundtrack, el estreno ya tiene su propia banda sonora en el número 1 del mundo.