Taylor Swift Consigue un Récord que Disney Esperó Décadas: Debutar en el Número 1 de Billboard

"I Knew It, I Knew You", canción original que Taylor Swift compuso para Toy Story 5, debutó como número 1 del Billboard Hot 100

taylor-swift-i-knew-it-i-knew-you-numero-1-billboard-toy-story-5Foto: GettyImages

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Taylor Swift logra lo que Disney esperó 30 años: su canción para Toy Story 5 debuta en el número 1 de Billboard. Descubre cómo 'I Knew It, I Knew You' hizo historia.

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