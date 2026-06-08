Muere Apuñalado Famoso Compositor de Dua Lipa y Britney Spears: Esto se Sabe del Crimen

Talay Riley, el talentoso compositor de 35 años detrás de éxitos de Dua Lipa, Britney Spears y Khalid, falleció el pasado viernes tras ser víctima de un ataque con arma blanca en Londres.

muere-apunalado-famoso-compositor-de-dua-lipa-y-britney-spears-esto-se-sabe-del-crimenFoto: Instagram Talay Riley

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Tragedia en la música: Talay Riley, compositor de éxitos de Dua Lipa y Britney Spears, muere apuñalado en Londres.

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