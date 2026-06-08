Muere Apuñalado Famoso Compositor de Dua Lipa y Britney Spears: Esto se Sabe del Crimen

El compositor Mark Orabiyi, conocido artísticamente como Talay Riley, fue hallado sin vida el pasado viernes tras ser apuñalado en el este de Londres, según informaron las autoridades policiales.

El letrista de 35 años, ganador de un Grammy, dejó su huella en la industria musical escribiendo éxitos para estrellas como Dua Lipa, Britney Spears, Chris Brown, Nick Jonas y David Guetta.

¿Qué le pasó a Talay Riley?

Los hechos ocurrieron en el jardín de una propiedad en Pankhurst Avenue, en el barrio de Silvertown. Tras recibir una alerta por agresión, la policía encontró a Riley herido; lamentablemente, falleció antes de llegar al hospital.

En el mismo incidente, un joven de 20 años resultó herido y permanece hospitalizado. De las tres personas detenidas inicialmente (dos hombres y una mujer), todas fueron puestas en libertad sin cargos, aunque una de ellas deberá mantenerse localizable.

Además de su faceta como compositor, Riley recorrió los escenarios de Reino Unido y EE. UU. junto a grandes nombres como Usher y Skepta. Tras conocerse la noticia, el mundo de la música se ha volcado en homenajes a través de las redes sociales. Su hermano, el también productor Scribz Riley, expresó su dolor en Instagram recordando que su trabajo "inspiró a tanta gente" y que su partida "resulta increíble".

Con información de EFE