Detienen a Padres por Presunto Maltrato contra Niño con Autismo en Mexicali

Un menor de 11 años con condición autista fue resguardado por autoridades en Mexicali luego de que vecinos reportaran una situación que presuntamente ponía en riesgo su integridad.

El caso se registró en el fraccionamiento Residencial Monarcas, donde agentes de la Policía Municipal acudieron tras recibir el reporte de un niño que se encontraba llorando dentro de un charco de lodo y expuesto a las altas temperaturas.

Al llegar al domicilio, los oficiales confirmaron que el menor permanecía hincado en el agua y mirando hacia el sol como parte de un castigo impuesto por los adultos responsables de su cuidado.

Padres Justificaron el Castigo

De acuerdo con información proporcionada por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la mujer que se identificó como madre del menor explicó a los agentes que la medida obedecía a un castigo por su comportamiento.

Nancy Lizeth “N”, de 33 años, y Kevin Euclides “N”, de 27 años, señalaron que el niño tiene condición autista y que había tenido una conducta que consideraban inapropiada. Sin embargo, los agentes les informaron que la acción constituía un posible delito relacionado con maltrato infantil.

Tras la intervención policial, ambos adultos fueron detenidos y trasladados ante la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

Mientras tanto, el menor recibió valoración médica y psicológica para posteriormente ser canalizado al Sistema DIF Estatal, donde se dará seguimiento a su situación y protección.

Información Kitzia Flores

APG