Detienen a Padres por Presunto Maltrato contra Niño con Autismo en Mexicali

La intervención de vecinos permitió que autoridades acudieran al domicilio y resguardaran al menor

Dos detenidos por presunto maltrato infantil en MexicaliFoto: N+

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Autoridades en Mexicali rescatan a un menor autista tras reporte de vecinos sobre maltrato. Padres detenidos por castigo inhumano. Infórmate sobre las acciones tomadas para su protección.

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