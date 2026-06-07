Selección de Irán Llega a Tijuana para su Preparación Rumbo a la Copa del Mundo 2026

La selección de Irán ya está en Tijuana para prepararse rumbo al torneo internacional. Aficionados los recibieron a pesar de la demora del vuelo.

La selección de Irán ya está en Tijuana para prepararse rumbo al torneo internacional.Foto: N+

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La selección de Irán ya está en Tijuana para prepararse para el torneo internacional. A pesar de la demora del vuelo, los aficionados los recibieron con entusiasmo.

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