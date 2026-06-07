Selección de Irán Llega a Tijuana para su Preparación Rumbo a la Copa del Mundo 2026

La selección nacional de fútbol de Irán arribó la mañana de este domingo al Aeropuerto Internacional de Tijuana, donde aterrizó a las 5:05 horas con un contingente de 70 personas, entre directivos, cuerpo técnico y jugadores.

El vuelo, procedente de España, presentó una demora de un par de horas, sin embargo, aficionados iraníes se dieron cita durante la madrugada para recibir al representativo, que establecerá su sede de entrenamiento en la ciudad fronteriza.

Operativo y traslado

Tras su llegada, se implementó un operativo de seguridad por parte de corporaciones de los tres órdenes de gobierno para resguardar el traslado terrestre del equipo.

Posteriormente, la comitiva se dirigió a un hotel ubicado a aproximadamente un kilómetro del estadio de fútbol de la ciudad, donde continuará su preparación.

La selección iraní se alista para su debut en el torneo internacional, programado para el próximo 15 de junio ante Nueva Zelanda, en Estados Unidos.

APG