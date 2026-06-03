IMSS Desmiente Muerte de Paciente en Sala de Espera de Clínica en Mexicali

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desmintió la versión difundida en redes sociales sobre la presunta muerte de un paciente en la sala de espera de una clínica en Mexicali, aclarando que el hombre se encontraba con vida y fue atendido por personal médico.

En días recientes, circuló una publicación que aseguraba que un hombre había fallecido mientras esperaba atención médica en el área de urgencias, lo que generó preocupación entre usuarios.

Aclaración del IMSS

De acuerdo con el IMSS de Baja California, el paciente que aparece en las imágenes no estaba sin vida, sino que solicitó una cobija debido a que tenía frío, por lo que fue cubierto mientras permanecía en espera de atención.

Autoridades del hospital señalaron que el hombre sí recibió atención médica posteriormente y fue dado de alta, descartando cualquier fallecimiento en el lugar.

El IMSS indicó que las imágenes fueron sacadas de contexto, lo que provocó una interpretación errónea de los hechos y la difusión de información falsa en redes sociales.

Información David Mena

APG