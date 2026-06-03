IMSS Desmiente Muerte de Paciente en Sala de Espera de Clínica en Mexicali

El IMSS confirma que el paciente en Mexicali estaba vivo y fue atendido

IMSS Mexicali desmiente muerte pacienteFoto: N+

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Rumores desmentidos: el IMSS confirma que el paciente en Mexicali estaba vivo y fue atendido. Conoce la verdad detrás de las imágenes sacadas de contexto.

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