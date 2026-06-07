Selección de Irán Llega a Tijuana para el Mundial 2026 que Jugará en Estados Unidos

El equipo de la república islámica estableció su campamento en la ciudad fronteriza para participar en el torneo internacional de la FIFA, bajo la sombra de la guerra en Medio Oriente

Selección de Irán llega a MéxicoEl avión del "Team Melli" aterrizó en el aeropuerto de Tijuana hacia las 05:00 de la mañana, hora local. Foto: AFP

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Con la sombra de la guerra en Medio Oriente, Irán llega a Tijuana para el Mundial 2026. Descubre los retos que enfrenta el equipo por las restricciones de visado en EUA.

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