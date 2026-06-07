Selección de Irán Llega a Tijuana para el Mundial 2026 que Jugará en Estados Unidos

La selección de Irán llegó la mañana de este domingo 7 de junio a Tijuana, Baja California, bajo la sombra de un conflicto diplomático entre Teherán y Washington, después de que Estados Unidos se negara a emitir visados para parte del personal de apoyo del equipo persa.

La disputa estalló apenas unos días antes del saque inicial del Mundial de 2026, organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

La selección iraní salió ayer sábado de Antalya, Turquía, donde estuvo entrenando, con rumbo a México, anunció la televisión iraní. Relizó una breve escala en Santiago de Compostela, España, y se enfiló a la ciudad fronteriza.

El avión que trasladó al equipo, un Airbus A340-300 de la aerolínea USC GmbH, aterrizó alrededor de las 6:05 horas, tiempo de la CDMX, en el Aeropuerto Internacional General Abelardo L. Rodríguez, luego de unas 13 horas de viaje desde el país ibérico, según el rastreo verificado por N+.

A las afueras del aeropuerto se montó un fuerte dispositivo de seguridad con policías locales y patrullas de la Guardia Nacional, encargadas de trasladar al equipo al hotel Marriot de la ciudad.

Un autobús de la línea ABC Plus y dos unidades tipo Splinter llevarán a los 70 integrantes de la delegación que incluye a los 26 jugadores y el cuerpo técnico.

Ayer se informó que 20 iraníes que residen en Tijuana acudirían a recibir a su selección, sin embargo, esto no se confirmó de inmediato. En cambio, se indicó que no habrá acto protocolario de acuerdo con la FIFA y se gestiona una recepción con el equipo en el Marriot para mañana 8 de junio, aunque esto todavía era tentativo.

El embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, anunció el viernes 5 de junio que se habían concedido visados a los futbolistas y "al personal de apoyo necesario" para poder ingresar en Estados Unidos.

Irán debe jugar sus tres partidos de la fase de grupos en Los Ángeles y Seattle. Para ello entrenarán en las instalaciones de los Xolos de Tijuana, luego de que Estados Unidos rechazó que los de la república islámica se alojaran en Tucson, Arizona, lo que llevó a la FIFA a pedir el apoyo de México.

El conflicto con las visas

El embajador de Irán en México afirmó ayer sábado que los jugadores y su equipo técnico deberán entrar y salir de Estados Unidos el día mismo del partido y que 15 miembros de la delegación no han recibido dicho documento migratorio, entre ellos, el coordinador de seguridad de la selección, entrenadores y un representante diplomático.

"Pueden entrar en la mañana y el mismo día tienen que salir", afirmó en rueda de prensa en Tijuana el embajador Abolfazl Pasandideh, según la traducción oficial del farsi al español.

Detalló además que los miembros sin visa son en su mayoría directivos y parte del grupo técnico, cuya imposibilidad de ingreso a Estados Unidos supondrá un "desafío" para el equipo.

La embajada iraní en Turquía ya había advertido de esta situación en la red social X: "¿Por qué no dicen que se denegaron los visados a una gran parte del personal directivo y ejecutivo, a los asesores técnicos y a otras personas que forman parte integral de cualquier selección nacional de fútbol?".

En este mensaje, la misión diplomática denunció que se había llevado "el trato discriminatorio" contra su equipo "a su nivel más alto".

Según varios medios iraníes, entre ellos la web deportiva Varzesh3, el presidente de la Federación Iraní de Futbol, Mehdi Taj, no ha obtenido visado.

Un responsable de la administración estadounidense confirmó el sábado que se concedieron "los visados necesarios para la participación de Irán en el Mundial, incluyendo los deportistas y el personal técnico indispensable".

"No dejaremos que el equipo iraní abuse de este sistema para hacer entrar clandestinamente a terroristas en Estados Unidos, bajo falsos pretextos", añadió ese responsable, sin entrar en más detalles.

Inicialmente se informó que algunos jugadores podrían tener problemas para viajar a Estados Unidos por sus vínculos con los Guardianes de la Revolución de Irán, considerados una organización terrorista por Washington. Entre ellos estaba el delantero Mehdi Taremi, quien realizó su servicio militar en ese cuerpo. Sin embargo, el atacante fue convocado y sí estará con la selección en la Copa Mundial de la FIFA que inicia el 11 de junio.

Dos amistosos y dos triunfos

Irán fue uno de los primeros equipos en clasificarse al Mundial 2026, pero su participación había estado en seria duda en los últimos meses desde el inicio de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra ese país el 28 de febrero.

El combinado iraní debe debutar en el torneo el 15 de junio contra Nueva Zelanda en Los Ángeles, ciudad que albergará también el duelo ante Bélgica seis días después, el 21. El cierre en el grupo será el 26 de junio frente a Egipto en Seattle.

El embajador Pasandideh señaló que los traslados del equipo desde Tijuana a Estados Unidos podrían hacerse en avión privado o por tierra dependiendo de las indicaciones de la FIFA.

Durante su preparación en Turquía, Irán ha jugado dos amistosos de preparación y ha ganado ambos, primero por 3-1 a Gambia el 29 de mayo y después por 2-0 a Mali el jueves 4 de junio.

Unas horas después de haber confirmado que su país dejaría entrar a los futbolistas iraníes, Estados Unidos anunció nuevos ataques contra ese país, a pesar del alto al fuego teóricamente en vigor desde el 8 de abril.

ASJ