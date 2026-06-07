Sin Messi en el Campo, Argentina Vence 2-0 a Honduras en Amistoso Premundialista

A pocos días del Mundial 2026, Argentina venció este sábado 2-0 a Honduras en un amistoso en el estadio Kyle Field de Texas.

Sin Messi en el Campo, Argentina Vence 2-0 a Honduras en Amistoso PremundialistaEl juego albiceleste fue mental, disciplinado, de menos a más. Foto: Reuters

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Argentina triunfa 2-0 sobre Honduras en Texas sin Messi. Lautaro Martínez y Giuliano Simeone anotan. El estadio casi lleno ovacionó a Messi. Próximo amistoso contra Islandia.

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