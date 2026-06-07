Sin Messi en el Campo, Argentina Vence 2-0 a Honduras en Amistoso Premundialista

Con más acción que emoción, Argentina venció este sábado 2-0 a Honduras en un amistoso premundialista, que tuvo a un convaleciente Lionel Messi en el banco durante el duelo disputado en el gigantesco estadio Kyle Field de Texas, casi lleno.

El primer gol llegó de penal a los 37 minutos, con un disparo de Lautaro Martínez, mientras que a los 54, un omnipresente Giuliano Simeone anotó el segundo para sellar la victoria, tras recibir, justamente, un pase de taco de "El Toro".

Con varios de sus titulares aún en recuperación, el DT Lionel Scaloni ensayó un esquema que incluyó a un activo Valentín Barco en el centro, a un Giuliano Simeone insistente por izquierda, y al mediapunta Thiago Almada, que no se lució.

El juego albiceleste fue mental, disciplinado, de menos a más y con varios cambios en la segunda mitad para probar el equipo.

La casi centenaria y colosal casa de los Texas A&M Aggies, con capacidad para 102.733 personas y 60 metros de altura, albergó a 91.102 almas, quienes ovacionaron a Messi, aún en recuperación por una lesión, cada vez que era enfocada por las cámaras, aunque no alineó.

El duelo empezó con un blooper: La cumbia el "bombón asesino", aquella que se hizo famosa en la final de la Copa Sudamericana 2019, sonó por unos segundos en vez del himno nacional de Argentina. El error fue subsanado y todo volvió a la normalidad.

Tras este encuentro, los dirigidos por Scaloni tendrán su segundo amistoso con Islandia el 9 de junio en el Jordan-Hare de Auburn, Alabama, antes de su debut contra Argelia por el grupo J, que comparten con Austria y Jordania.