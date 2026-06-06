Miembros del Equipo de Irán Aún Sin Visa Para la Copa del Mundo 2026

En medio del actual contexto de tensión en Medio Oriente, la participación de la selección de Irán en el próximo campeonato internacional de fútbol en Estados Unidos ha enfrentado incertidumbre, particularmente por la falta de visas para parte de su delegación.

El embajador de la República Islámica de Irán en México informó que al menos 15 integrantes del equipo, principalmente directivos y parte del cuerpo técnico, aún no cuentan con el documento migratorio necesario para ingresar a territorio estadounidense.

Restricciones para la delegación

Además de los retrasos en las visas, se dio a conocer que los integrantes de la selección iraní no podrán permanecer en Estados Unidos entre partidos, ni contarán con seguridad especial por parte de ese país.

El representante diplomático señaló que estas condiciones podrían representar un desafío adicional para el equipo durante la competencia.

Ante estas restricciones, los jugadores serán trasladados vía aérea el mismo día de cada partido programado, lo que limitará su estancia en territorio estadounidense.

El embajador reiteró que Irán mantiene una postura de paz y cooperación internacional, destacando la importancia del respeto mutuo y el diálogo, incluso en el ámbito deportivo.

La selección iraní tiene previsto debutar el próximo 15 de junio en la ciudad de Los Ángeles, donde enfrentará a Nueva Zelanda en su primer encuentro del torneo.