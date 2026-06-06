Miembros del Equipo de Irán Aún Sin Visa Para la Copa del Mundo 2026

Al menos 15 integrantes del equipo, principalmente directivos y parte del cuerpo técnico, no cuentan con Visa.

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Restricciones y retrasos en visas complican la participación de Irán en la Copa del Mundo 2026. ¿Podrán superar estos obstáculos?

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