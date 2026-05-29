Refuerzan Seguridad en Estadio de Tijuana por Llegada de Selección de Irán; Esto se Sabe

Elementos de la Guardia Nacional mantienen resguardadas las instalaciones del estadio de futbol en Tijuana como parte de un operativo de seguridad implementado ante la próxima llegada de la selección de Irán, equipo que utilizará la ciudad como sede de entrenamiento rumbo al Mundial de Futbol 2026.

La vigilancia se desarrolla tanto al interior del recinto deportivo como en sus alrededores, de acuerdo con información proporcionada por la directiva del estadio.

El dispositivo contempla presencia permanente de personal de seguridad con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas durante la estancia del equipo iraní en la ciudad fronteriza. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles adicionales sobre la logística del arribo del equipo ni sobre las fechas específicas de sus entrenamientos.

Realizan operativo de seguridad en estadio de Tijuana por arribo de la selección de Irán.

La selección de Irán arribará a Tijuana para realizar trabajos de preparación de cara al Mundial de Futbol 2026. Debido a ello, las autoridades federales mantienen monitoreo constante en el área deportiva donde se entrenará, mientras continúan las labores de coordinación entre corporaciones de seguridad y directivos del recinto.

La presencia de elementos de la Guardia Nacional ha sido visible en las inmediaciones del estadio, donde se busca reforzar las medidas preventivas durante el periodo en que el equipo permanezca en la ciudad. La vigilancia también se extenderá durante las sesiones de entrenamiento que sostendrá la selección iraní.

De acuerdo con la información difundida, el operativo tiene como finalidad mantener la seguridad tanto dentro como fuera de las instalaciones deportivas, ante la expectativa generada por la llegada del representativo nacional de Irán a territorio tijuanense.