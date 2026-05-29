Refuerzan Seguridad en Estadio de Tijuana por Llegada de Selección de Irán; Esto se Sabe

El operativo contempla tener vigilancia permanente dentro y fuera del estadio durante la estancia de la selección de Irán en la ciudad de Tijuana.

Refuerzan Seguridad por Llegada de Selección de Irán a Tijuana por Mundial de Futbol 2026Foto: N+

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Tijuana se prepara para recibir a la selección de Irán con un operativo de seguridad en el estadio.

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