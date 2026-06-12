Conductor Encuentra a Joven Inconsciente y Golpeado en Vía Pública de Torreón

Un joven de 20 años, fue localizado inconsciente y tendido sobre la vía pública durante la mañana de este 12 de junio en la colonia Chapultepec en Torreón, en los primeros reportes trascendió que habría sido presuntamente agredido por su pareja en un caso de violencia familiar.

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El reporte ingresó a las 6:30 horas, a través del sistema de emergencias. Un conductor que circulaba rumbo a su trabajo indicó que, al pasar por avenida Chapultepec, a la altura de la calle José Vasconcelos, observó a una persona tirada en la calle. Señaló que el joven presentaba un golpe en un pómulo y no respondía, por lo que solicitó apoyo de una unidad.

Al lugar llegó personal de Cruz Roja y corporaciones de seguridad para brindar atención y verificar la situación. Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y se abrió la indagatoria correspondiente para esclarecer como resultó lesionado y localizar al presunto agresor.

Detienen a hombre por presunta violencia familiar en Torreón

El pasado 4 de junio, un hombre de 47 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de ser señalado por presuntamente ingresar sin autorización a la casa de su expareja en el fraccionamiento Jardines Universidad en Torreón. La afectada solicitó apoyo de las autoridades al denunciar que el sujeto se encontraba en la vivienda y la estaba intimidando.

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Al arribar al lugar, los oficiales localizaron al señalado dentro del inmueble. Durante la intervención, el hombre mostró una actitud agresiva y fue asegurado por los agentes. Tras una revisión, le encontraron un cuchillo, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público.