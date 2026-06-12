Conductor Encuentra a Joven Inconsciente y Golpeado en Vía Pública de Torreón

Un conductor encontró a un joven inconsciente y tendido sobre las calles de la colonia Chapultepec en Torreón.

Conductor Encuentra a Joven Inconsciente y Golpeado en Vía Pública de TorreónFoto: N+

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Impactante hallazgo en Torreón: un joven de 20 años fue encontrado inconsciente y golpeado en la colonia Chapultepec. Las autoridades investigan posible violencia familiar. Conoce más detalles.

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