Cerdos Muertos y Otros Heridos Deja la Volcadura de un Camión con Animales en Tonalá

La volcadura de un camión cargado con animales sobre el Periférico, a la altura de El Vado, en el municipio de Tonalá, dejó algunos cerdos muertos, otros heridos y muchos más sueltos.

El accidente ocurrió este 12 de junio, cuando el conductor del camión perdió el control, y aparentemente por el peso, cuando circulaba por el retorno en forma de herradura que hay en la zona, terminó volcado.

De acuerdo a las autoridades, el conductor del vehículo quedó ileso, pero el camión terminó sobre su costado, al caer algunos de los cerdos, estos murieron de forma instantánea, mientras que otros comenzaron a correr por la zona causando riesgo para los otros automovilistas que circulaban por ahí.

Automovilistas se detuvieron para retener a los cerdos

Algunos de los vehículos que circulaban por la zona, se detuvieron para ayudar a que los cerdos no se escaparan.

Arribaron al lugar de los hechos Bomberos de Tonalá para sanear la zona, ya que también hubo un derrame de combustible y aceites, lo que significaba un riesgo en la zona.

Las autoridades no dieron a conocer si estas acciones implicaron el cierre de la vialidad o el aumento del tráfico vehicular, no obstante, no se reportaron personas lesionadas tras la volcadura.