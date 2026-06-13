Cerdos Muertos y Otros Heridos Deja la Volcadura de un Camión con Animales en Tonalá

Un camión cargado con animales se volcó en Tonalá y dejó varios cerdos sin vida y otros heridos; el conductor terminó ileso

CerdosFoto: N+

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Accidente en Tonalá: camión con cerdos se vuelca, dejando animales muertos y heridos. Bomberos acudieron al lugar por derrame de combustible. Entérate de los detalles.

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