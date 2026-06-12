Tromba Arrastra Vehículos e Inunda Casas en Saltillo

Una tromba provocó la creciente de un arroyo en Saltillo la tarde del jueves 11 de junio, cuya corriente arrastró varios vehículos que se encontraban estacionados sobre la calle José de las Fuentes Rodríguez, en la colonia Ignacio Zaragoza Popular.

Se informó que el agua también ingresó a más de 10 viviendas del sector, causando pérdidas materiales en muebles, ropa y electrodomésticos. Asimismo, se reportaron inundaciones en tres domicilios ubicados en las colonias Buenos Aires, Álamo II y 5 de Mayo.

El fenómeno tomó por sorpresa tanto a la población como a las autoridades, ya que no se trató de una lluvia generalizada en la ciudad, sino de una precipitación intensa y focalizada en esa zona.

Al lugar acudió personal de Protección Civil y elementos de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes apoyaron en las labores para retirar el agua de las viviendas. De igual manera, vecinos y trabajadores de distintas dependencias municipales participaron en las tareas de limpieza.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tromba Inunda Más de 10 Casas en Colonia Ignacio Zaragoza Popular en Saltillo

Las viviendas afectadas se encuentran en el cauce natural de un arroyo que atraviesa la calle José de las Fuentes Rodríguez. Además, la acumulación de basura arrastrada por la corriente contribuyó a obstruir el flujo del agua, agravando las inundaciones.

Activan alerta por lluvias fuertes y riesgo de inundaciones en Piedras Negras

La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila alertó por un pronóstico de lluvias fuertes para este 12 de mayo en las cinco regiones del estado, acompañadas de tormentas eléctricas, posible granizo y rachas intensas de viento.

Las autoridades señalaron que estas condiciones podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y aumento en los niveles de arroyos y ríos, además de la caída de árboles y estructuras ligeras.

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En Piedras Negras, la Dirección de Protección Civil mantuvo activa una alerta preventiva ante el pronóstico de precipitaciones fuertes a muy fuertes del 14 al 17 de junio.

También se prevén tormentas severas con actividad eléctrica, posible granizo y vientos de hasta 60 km/h, por lo que se pidió a la población evitar cruzar zonas inundadas y permanecer en lugares seguros durante las lluvias.