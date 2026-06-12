Tromba Arrastra Vehículos e Inunda Casas en Saltillo

Una tromba arrastró varios vehículos e inundó casas en Saltillo.

Tromba Arrastra Vehículos e Inunda Casas en SaltilloFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tromba en Saltillo arrastra autos e inunda casas, causando pérdidas materiales. Protección Civil y vecinos trabajan en limpieza. ¿Qué medidas se tomarán ante futuras lluvias?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+