Localizan Muerta a Adolescente al Interior de Casa en Colonia Lomas del Refugio en Saltillo

Una adolescente de 17 años fue localizada sin vida la tarde de este jueves 11 de junio dentro de una casa en la colonia Lomas del Refugio, al sur de Saltillo, luego de un reporte realizado por sus familiares.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Cartagena, donde la menor fue encontrada inconsciente, por lo que se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos acudieron al lugar y confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Hallan sin vida a hombre dentro de una casa en Gómez Palacio

El pasado 15 de abril, el cuerpo de un hombre fue localizado sin vida dentro de una casa ubicada en la colonia Miravalle de Gómez Palacio.

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Al arribar al domicilio, ubicado en la cerrada San Juan, las corporaciones de emergencia confirmaron el hallazgo. El cuerpo presentaba avanzado estado de descomposición, personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes y ordenó su traslado al Servicio Médico Forense.