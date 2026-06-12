Localizan Muerta a Adolescente al Interior de Casa en Colonia Lomas del Refugio en Saltillo

Una adolescente de 17 años fue localizada sin vida al interior de una casa en la colonia Lomas del Refugio en Saltillo.

Localizan Muerta a Adolescente al Interior de Casa en Colonia Lomas del Refugio en SaltilloFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tragedia en Saltillo: encuentran sin vida a una adolescente de 17 años en una casa de Lomas del Refugio. La Fiscalía ya investiga el caso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+