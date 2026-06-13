¿Quién Es Merlín, el Pato Viral de los Festejos del Triunfo de México sobre Sudáfrica?

Luego de ser captado un pato con un jersey de México que se unió a los festejos en el Ángel de la Independencia, por la victoria de 2-0 contra Sudáfrica tras la inauguración del Mundial 2026, su caso se ha vuelto viral; en N+ te decimos qué se sabe al respecto.

Circuló en redes sociales un video de una madre y su hijo caminando por la calle. Mientras avanzaban, un pato con la camiseta de la selección mexicana los seguía.

El material audiovisual ha conmovido a los usuarios de redes sociales. Una familia con su pato recorría la ciudad, mientras transeúntes los observaban avanzar sobre Paseo de la Reforma y se percataron de que el pato era una mascota que apoyaba a México. Los aficionados no pudieron evitar grabar algún video y compartirlo en redes sociales.

¿Quién es el pato viral con playera de México?

Usuarios de redes sociales aseguran que el pato comerciante visto tras el triunfo de México contra Sudáfrica se trata de "Merlín", un animal emplumado que se robó las miradas durante la fiebre del Mundial 2026, conocido por ayudar a sus dueños a vender aguas entre los aficionados.

Es el compañero inseparable de su dueña, al vender todos los días agua en la vía pública de la CDMX.

¿Dónde vende aguas Merlín?

Se ha reportado que el pato Merlín, de dos años aproximadamente, vende aguas en la Alameda Central y pasa con carteles, mientras acompaña a su dueña Carla Gómez, luego de salir de su domicilio en la colonia Doctores, quienes detectan su presencia lo acarician y se toman fotografías.

HVI