¿Quién Es Merlín, el Pato Viral de los Festejos del Triunfo de México sobre Sudáfrica?

Circuló en redes sociales un video de una madre y su hijo caminando por la calle. Mientras avanzaban, un pato con la camiseta de la selección mexicana los seguía

¿Quién Es el Pato Viral que Celebra Victoria de México sobre Sudáfrica?“Merlín”, el pato que se robó las miradas durante la fiebre del Mundial 2026. Foto: X @usmntonly

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“Merlín”, un animal emplumado que se robó las miradas durante la fiebre del Mundial 2026, es conocido por ayudar a sus dueños a vender aguas entre los aficionados.

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