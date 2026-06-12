Brasil vs Marruecos: Vinicius Quiere Demostrar que Pueden Ser Campeones en el Mundial 2026

Brasil debuta en el Mundial 2026 contra Marruecos. Hay confianza de los futbolistas y su entrenador Carlo Ancelotti para hacer un gran papel

Vinicius Junior quiere brillar junto con Brasil en el Mundial 2026Vinicius Junior quiere brillar junto con Brasil en el Mundial 2026. Foto: Reuters

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Brasil enfrenta a Marruecos en su debut en el Mundial 2026. Vinicius Jr y Ancelotti confían en el talento y preparación de la Canarinha. ¿Será este su año?

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