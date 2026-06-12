Brasil vs Marruecos: Vinicius Quiere Demostrar que Pueden Ser Campeones en el Mundial 2026

La Selección de Brasil alista su debut en el Mundial 2026, que será este sábado 13 de junio ante Marruecos. Hay optimismo y buen ambiente en el campamento carioca, tanto que Vinicius Junior asegura que va a demostrar que van a demostrar que pueden levantar el trofeo.

Vinicius Junior aseguró este viernes 12 de junio que él no tiene como meta ser el mejor futbolista del certamen, sino que priorizará los objetivos grupales para "cambiar la historia" de la Canarinha y demostrar "a todos" que pueden ser campeones.

"Solo quiero aprovechar la oportunidad y demostrar a todos que podemos ser campeones", afirmó el jugador del Real Madrid en la rueda de prensa previa al debut contra Marruecos, en Nueva Jersey.

“Vini” aseguró además que está "en el momento más especial e importante" de su carrera y en nivel físico y técnico ideal después de una temporada con el Real Madrid sin lesiones.

"Espero cambiar la historia de mi país. No estoy hablando de goles o asistencias, estoy hablando de hacer con que mi equipo tenga confianza y gane, que es lo más importante", agregó el artillero de Brasil.

"No estoy aquí para ser el mejor jugador del torneo, estoy aquí para hacer que Brasil gane", finalizó Vinicius Junior.

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Horario Brasil vs Marruecos: ¿Cuándo y Dónde Ver el Partido del Mundial 2026?

El partido Brasil vs Marruecos se jugará este sábado 13 de junio en Nueva Jersey, Estados Unidos. La cita para que ruede la pelota es a las 16:00 horas (tiempo del centro de México).

Si quieres ver el encuentro, puedes hacerlo a través de ViX Premium Pase Mundial, la plataforma de streaming que tiene todos los juegos del Mundial 2026.

Brasil está ubicado en el Grupo C del Mundial 2026, junto con Marruecos, Escocia y Haití. La Canarinha es favorita para acabar en primer lugar de ese sector.

Carlo Ancelotti Dice que Brasil Puede Competir con Todos los Equipos del Mundo

En la misma conferencia, ante los medios, el seleccionador Carlo Ancelotti dijo que los pentacampeones del mundo tienen una cualidad individual y una preparación adecuada que les permitirán pelear contra cualquier equipo en el Mundial 2026.

Luego de ganarlo todo como entrenador de clubes, el entrenador italiano se estrenará como técnico en un Mundial. Pero la exigencia es alta, ya que la Canarinha no gana la Copa del Mundo desde el 2002.

"Es una experiencia nueva, es una responsabilidad nueva la de representar al país del futbol. Es un momento único y muy bonito en mi carrera", detalló Carletto

Ancelotti dejó en claro que "tenemos un plantel que puede competir con todos los equipos del mundo, estamos convencidos de eso. Es un equipo con calidad y experiencia, que tiene una confianza absoluta de que puede competir con todo el mundo".

Por último, Carletto consideró que será un Mundial muy "equilibrado" y se declaró "muy optimista" debido a la preparación que hicieron sus dirigidos para el debut mundialista.

Con información de N+