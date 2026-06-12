Árbitro Mexicano César Ramos Debutará en Mundial 2026 en Partido de Irán vs Nueva Zelanda

El árbitro mexicano César Ramos,debutará en el Mundial 2026 junto con sus compatriotas, Alberto Morín y Marco Bisguerra; así lo confirmó la FIFA.

¿Cuál será el partido que pitará César Ramos en el Mundial 2026?

César Ramos y sus otros dos compañeros mexicanos estarán presentes en el partido entre Irán y Nueva Zelanda, en la primera jornada del Grupo G.

Fecha del partido debut de César Ramos

El debut de César Ramos será el lunes 15 de junio a las 19:00 hora local del Centro de México, en el Estadio Sede de Los Ángeles, California.

Cuerpo arbitral que acompañará a mexicanos

De igual forma, se precisó que en ese mismo cuerpo arbitral participarán los japoneses Yusuke Araki y Jun Mihara en el banquillo y en el VAR, respectivamente.

¿Cuántas veces ha participado César Ramos en un Mundial?

El mexicano César Ramos sumará su tercera participación como árbitro en una Copa del Mundo, al mostrar su experiencia en la Liga MX y la Concacaf.

¿Quién es el árbitro mexicano, César Ramos?

César Ramos es un árbitro mexicano originario de Culiacán, Sinaloa, y ha sido considerado uno de los mejores de la Concacaf.

Ha mostrado sus conocimientos como árbitro en Rusia 2018 y Qatar 2022, donde se le reconoció su desempeño.

El mexicano llegará a ocho partidos dirigidos en Copas del Mundo.

Cinco han sido en fase de grupos, y uno de los más recordados fue la semifinal entre Francia y Marruecos en 2022, donde tuvo una actuación destacada.

HVI