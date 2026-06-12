Árbitro Mexicano César Ramos Debutará en Mundial 2026 en Partido de Irán vs Nueva Zelanda

El debut del árbitro mexicano será el lunes 15 de junio a las 19:00 hora local del Centro de México, en el Estadio Sede de Los Ángeles, California

¿Qué Partido Pitará César Ramos en el Mundial 2026? Fecha DebutEl árbitro mexicano, César Ramos. Foto: Reuters

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César Ramos y sus otros dos compañeros mexicanos estarán presentes en el partido entre Irán y Nueva Zelanda, en la primera jornada del Grupo G

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