Educación

UNAM Presentará Hoy Propuesta para Revisión de Proceso de Ingreso a Licenciatura 2026

La UNAM realizó la invitación para seguir a distancia, la presentación de la propuesta de la Comisión Técnica para la revisión del proceso de ingreso a licenciatura 2026

Edificio de la rectoría de la UNAMFoto: Cuartoscuro | Archivo

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Este viernes, la UNAM revela su propuesta para el ingreso a licenciatura 2026.

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