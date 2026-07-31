UNAM Presentará Hoy Propuesta para Revisión de Proceso de Ingreso a Licenciatura 2026

La noche de este jueves 30 de julio de 2026, la Universidad Nacional Autónoma de México, dio a conocer la fecha y la hora en que la Comisión Técnica presentará la propuesta para la revisión del proceso de ingreso a licenciatura 2026.

Indicó que se podrán seguir en línea este viernes 31 de julio a las 10 de la mañana.

El acto será transmitido por el canal de Youtube UNAM Global TV.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. UNAM Presentará Propuesta para Revisar el Concurso de Ingreso a Licenciatura 2026

La Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 formulará una recomendación para que el proceso de ingreso 2026 sea apegado a los principios de inclusión, equidad, ética y valores de la UNAM.

El lunes 27 de julio de 2026 la Comisión Técnica fue instalada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, luego de las presuntas irregularidades en el examen en línea para el ingreso a la Universidad.

Polémica por resultados de examen de la UNAM

La polémica comenzó el 17 de julio, día en el que se dieron a conocer los resultados de selección para licenciatura, pues también se revelaron estadísticas sobre las personas que obtuvieron altos puntajes contra los datos de años anteriores lo que generó sospecha de muchas personas, que en redes sociales cuestionaron si esto no encendía alertas dentro de la UNAM por un posible fraude, por ser la primera vez que se realiza el examen en línea.

Posteriormente en redes sociales se difundieron análisis de las métricas y testimonios de ofertas para obtener el puntaje deseado.

El 21 de julio la Universidad Nacional Autónoma de México anunció que el rector Leonardo Lomelí Veneas instruyó la elaboración de un informe sobre el proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el Ciclo Escolar 2026-2027/1 de la UNAM.

La UNAM informó que realizaría una investigación para contar con información detallada del proceso de admisión y de los resultados de los exámenes en línea.

El 24 de julio la Universidad informó a la comunidad universitaria y a los aspirantes al primer ingreso en todas sus licenciaturas que, se suspendían provisionalmente, los trámites de entrega documental e inscripciones para el ciclo escolar 2026-2027/1, esto tras las irregularidades detectadas.

Las inscripciones debían realizarse a partir del lunes 27 de julio.

Ante esta medida, aspirantes y colectivos protestaron para exigir transparencia en el proceso de admisión y en caso de no haber solución, regresar a los exámenes presenciales.

Con información de UNAM.

LECQ