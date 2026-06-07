Decepciona a DT de Sudáfrica Empate con Jamaica; Buscará Ajustar para Enfrentar a México

Los "Bafana Bafana" no pudieron obtener un buen resultado en su último partido de preparación, a pocos días de jugar contra la Selección Mexicana en el partido inaugural del Mundial 2026

SudáfricaHugo Broos dijo que revisrá lo que está mal antes de enfrentar a los dirigidos por Javier Aguirre. Foto: SAFA.

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Empate decepcionante para Sudáfrica ante Jamaica. Hugo Broos, DT de los Bafana Bafana, busca soluciones antes del crucial partido inaugural contra México.

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Hugo Broos insatisfecho con Sudáfrica antes de enfrentar a México