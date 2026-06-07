Decepciona a DT de Sudáfrica Empate con Jamaica; Buscará Ajustar para Enfrentar a México

El director técnico de la selección de Sudáfrica, Hugo Broos, se mostró inconforme con el empate 1-1 ante Jamaica en Pachuca y calificó de "decepcionante" la actuación de los "Bafana Bafana" a pocos días de enfrentar a México en la inauguración del Mundial 2026.

Falta menos de una semana para el partido que dará inicio al torneo internacional de la FIFA y el belga tiene dudas por el desempeño de su equipo, pero dijo que buscará ajustar para lograr un buen resultado durante la primera fase.

"El rendimiento no fue el que esperaba. Creo que tenemos que analizar muy bien el partido, ver qué fue lo que realmente estuvo mal e intentar corregirlo en los próximos días para llegar listos al primer partido contra México", dijo Broos.

"Pensé que estábamos cerca de alcanzar el nivel que quiero para el partido inaugural, pero, una vez más, para mí fue un encuentro decepcionante esta tarde. Así que sí, tengo que revisar qué salió mal", insistió, según declaraciones difundidas por la Asociación Sudafricana de Futbol (SAFA).

Los "Bafana Bafana" disputaron su último partido de preparación frente a la selección caribeña en el Estadio Hidalgo el sábado 6 de junio, pero el encuentro fue a puerta cerrada.

Algunos especialistas calificaron esta medida como un intento de ocultar su estrategia rumbo a la justa mundialista que se inaugurará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Los africanos se fueron al frente con el gol de su atacante Lyle Foster, pero los jamaiquinos rescataron la igualada con Dwayne Atkinson.

¿Por qué no hubo un buen desempeño?

Hugo Broos atribuyó la actuación deficiente de los sudafricanos a un tema de mentalidad, sin embargo, el seleccionador de Jamaica, Rudolph Speid, dijo que sus rivales no mostraron todas las cartas por temor a lesionarse.

"Creo que también fue una cuestión de mentalidad. Tenemos que hacer más, mucho más, de lo que hicimos esta tarde si queremos obtener buenos resultados en el Mundial durante las próximas semanas", añadió el DT del cuadro africano.

Speid aseguró que los "Bafana Bafana" no mostraron todo el potencial, sugiriendo que podrían dar una sorpresa, de acuerdo con lo reportado por la SAFA.

"En lo que respecta a Sudáfrica, creo que jugaron sin exigirse al máximo, probablemente porque los jugadores no quieren lesionarse y todos buscan impresionar al entrenador", señaló.

"No creo que hayan ido con todo lo que podían", añadió.

El entrenador de los "Reggae Boyz" advirtió a los "Bafana Bafana" que la afición del Coloso de Santa Úrsula pesará de forma contundente en el partido inaugural.

"Habrá 123 mil mexicanos alentando en las gradas, se los puedo asegurar. Probablemente llenarán el estadio a su máxima capacidad", apuntó.

Dijo que los dirigidos por Javier Aguirre mantendrán la presión alta en el primer tiempo, pero esa esa estrategia disminuirá gradualmente conforme el avance de los 90 minutos.

ASJ