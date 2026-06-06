Irán Acusa a EUA de Discriminación Contra su Selección Rumbo al Mundial

La selección iraní de fútbol voló este sábado desde Turquía hacia México con la crisis diplomática en el bolsillo: 15 integrantes de su delegación siguen sin visa para ingresar a Estados Unidos, sede de sus tres partidos en el Mundial 2026, que arranca el próximo jueves.

El equipo, conocido como Team Melli, salió de Antalya y tiene previsto aterrizar en México en la madrugada del domingo. Su campo base, que originalmente iba a estar en Tucson, Arizona, se trasladó a Tijuana precisamente por las complicaciones con los visados.

Lo que pasó con las visas iraníes

EUA otorgó visas a jugadores y "personal de apoyo necesario", según el embajador Tom Barrack.

15 miembros de la delegación —en su mayoría directivos y cuerpo técnico— no recibieron el documento.

El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, está entre quienes no tienen visa, según medios iraníes.

Los que sí tienen visa solo podrán entrar y salir de EUA el mismo día del partido.

Irán juega en Los Ángeles (15 y 21 de junio) y Seattle (26 de junio).

El embajador iraní en México, Abolfazl Pasandideh, lo explicó sin rodeos en una rueda de prensa en Tijuana: "Pueden entrar en la mañana y el mismo día tienen que salir". Agregó que la ausencia de los 15 miembros sin visa representará un "desafío" para el equipo, dado que la mayoría son directivos y parte del cuerpo técnico.

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¿Por qué Irán habla de trato discriminatorio?

La embajada iraní en Turquía publicó en X un mensaje directo contra la postura de Washington: "No se puede maquillar una conducta que viola las regulaciones de la FIFA y que incumple las obligaciones de anfitrión de Estados Unidos simplemente alabándose a sí mismos". La misión diplomática acusó a EUA de llevar "el trato discriminatorio" contra su equipo "a su nivel más alto" y pidió a la FIFA exigir responsabilidades al país anfitrión.

Desde el lado estadounidense, un funcionario de la administración confirmó que se otorgaron "los visados necesarios para la participación de Irán en el Mundial, incluyendo los deportistas y el personal técnico indispensable", pero advirtió que no permitirían que el equipo iraní usara el proceso para "hacer entrar clandestinamente a terroristas en Estados Unidos, bajo falsos pretextos".

El trasfondo político pesa sobre todo esto. La participación de Irán en el torneo estuvo en duda durante meses, desde que Israel y Estados Unidos iniciaron una ofensiva militar contra el país el 28 de febrero pasado. Horas después de que EUA confirmara el acceso de los futbolistas iraníes, Washington anunció nuevos ataques contra Irán, a pesar del alto el fuego teóricamente vigente desde el 8 de abril.

En cancha, el Team Melli llega con buen pie: ganó sus dos amistosos de preparación en Turquía, 3-1 a Gambia el 29 de mayo y 2-0 a Mali el 4 de junio. Los traslados desde Tijuana a las sedes en EUA se harán en avión privado o por tierra, dependiendo de lo que indique la FIFA, según el embajador Pasandideh.