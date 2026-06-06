Irán Acusa a EUA de Discriminación Contra su Selección Rumbo al Mundial

Irán viaja a México al Mundial 2026 con 15 integrantes sin visa de EUA; su gobierno acusa discriminación y pide responsabilidades a la FIFA.

Irán Acusa a EUA de Discriminación Contra su Selección Rumbo al MundialJugadores de la selección nacional de fútbol de Irán posan en el escenario. Foto: AP

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Irán acusa a EUA de discriminación en el Mundial 2026: 15 miembros de su delegación sin visa. ¿Qué hará la FIFA ante este desafío?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Irán acusa a EUA de discriminación en visas para el Mundial 2026