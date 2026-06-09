Sujeto Atacó con Navaja a una Persona en Junta Auxiliar de Cuautlancingo, Puebla

La víctima presentaba un estado de salud delicado debido a una hemorragia provocada por las lesiones, por lo que fue trasladada a un hospital.

Detenido Jonathan Cristian N Ataque Navaja San Lorenzo Almecatla Cuautlancingo PueblaFoto: SSCyPC Cuautlancingo

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Delicado estado de salud tras ataque con navaja en Cuautlancingo. Jonathan Cristian 'N' detenido por lesiones dolosas. Conoce los detalles de este caso.

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