Sujeto Atacó con Navaja a una Persona en Junta Auxiliar de Cuautlancingo, Puebla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil (SSCyPC) del municipio poblano de Cuautlancingo detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable del delito de lesiones dolosas en la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla.

Los hechos ocurrieron este lunes 8 de junio de 2026 en la calle Deportiva 2, donde policías municipales acudieron tras recibir un llamado de auxilio. En el lugar, se entrevistaron con la víctima, quien presentaba heridas en el abdomen y la parte baja del pecho.

Jonathan Cristian “N” lesionó con navaja a persona en Cuautlancingo, Puebla

De acuerdo con el testimonio de la víctima, al acudir en apoyo de un familiar que presuntamente era víctima de agresiones, fue atacado por Jonathan Cristian “N”, quien presuntamente lo lesionó con una navaja. Asimismo, manifestó su intención de proceder legalmente en contra del señalado.

Tras la valoración realizada por personal de emergencias, se determinó que la víctima presentaba un estado de salud delicado debido a una hemorragia, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

En tanto, Jonathan Cristian “N” fue detenido por elementos de seguridad pública y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla por su presunta participación en el delito de lesiones dolosas.

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Sentencian a Luciano “N” por portación ilegal de arma de fuego en Chiconcuautla, Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) en Puebla obtuvo sentencia condenatoria en procedimiento abreviado contra Luciano "N", por acreditar su participación en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a Luciano "N" en la localidad de San Lorenzo Tlaxipehuala, perteneciente al municipio de Chiconcuautla, cuando empujaba un vehículo sin placas de circulación y con un golpe en la parte frontal y al acercarse a auxiliarlo, los policías se percataron de que entre los asientos delanteros llevaba un arma de fuego de fabricación artesanal, abastecida con un cartucho útil.

El arma asegurada se encuentra considerada por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos como de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y que el hoy sentenciado no contaba con licencia o autorización legal para portar dicho armamento.

Obtiene #FGR sentencia de cuatro años de prisión contra una persona por portación de arma en #Puebla. https://t.co/e5q54CS8vV pic.twitter.com/aLmkZlDP8B — Puebla (@FGR_Pue) June 8, 2026

El juez de Control dictó sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado, en la que impuso una pena de cuatro años de prisión, además del pago de una multa equivalente a 100 días de Unidad de Medida y Actualización (UMAS), por un monto de 11 mil 314 pesos.

Con información de N+

GMAZ