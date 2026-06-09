INE Estrena Nueva Credencial de Elector con Tecnología: ¿Es Obligatorio Cambiarla?

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó hoy, lunes 8 de junio 2026, el nuevo modelo de la Credencial para Votar, el cual incorpora innovaciones tecnológicas, mayores elementos de seguridad y herramientas de inclusión.

En conferencia de prensa, las consejeras del INE e integrantes de la Comisión del Registro Federal de Electores, Carla Humphrey y Blanca Cruz, junto con el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, Alejandro Sosa, dieron a conocer los 25 elementos de seguridad que integra la nueva credencial para votar con el objetivo de evitar su falsificación.

¿Cuáles son los nuevos elementos de seguridad de la credencial del INE?

Entre los nuevos elementos destaca:

Nuevo elemento ópticamente variable sobre la fotografía y datos personales

microtextos

Siglas del INE en el fondo

Efectos de realce

Impresión arcoíris

Elementos táctiles en relieve y patrones debilitados, lo que permite contar con un documento más robusto frente a riesgos de vulneración.

Actualización de los códigos QR de alta seguridad

Bidimensionales con mayor información

Datos visibles con luz ultravioleta

Microimpresiones, efectos gráficos de alta resolución

Nuevas tintas y dispositivos ópticos que dificultan la falsificación

Fotografía a color en el reverso

Escudos de los 32 estados

Mapas con tintas especiales

Integra mecanismos de accesibilidad e inclusión, entre los que destacan la posibilidad de incorporar la identidad de género autopercibida con opciones como ”H” para hombre, “M” para mujer y “NB” para la persona no binaria.

La credencial actual está vigente en los tipos “E”, “F”, “G”, “H”, mientras que ahora el nuevo modelo de la credencial, contempla dos tipos: el “I”, para territorio nacional, y el “J” para personas residentes en el extranjero, cuya producción inició el 1 de junio.

¿Es obligatorio cambiar la nueva credencial del INE?

Todos los elementos, de acuerdo con el INE, buscan evitar que sea falsificada, ya que la credencial de elector es el documento oficial; es un "símbolo de confianza" entre la ciudadanía.

El contrato de producción de la credencial tiene vigencia del 1 de junio de 2026 a mayo de 2031.

La consejera Humphrey aclaró que la ciudadanía no está obligada a renovar su credencial para votar con este nuevo modelo si aún está vigente, a no ser que se tenga que actualizar algún dato en este documento.