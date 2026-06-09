INE Estrena Nueva Credencial de Elector con Tecnología: ¿Es Obligatorio Cambiarla?

La nueva credencial de elector tiene candados de seguridad y nuevos elementos para evitar sea falsificada

Nueva Credencial para Votar INECuartoscuro

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¡Descubre la nueva credencial del INE! Con 25 elementos de seguridad, es más difícil de falsificar. ¿Es obligatorio cambiarla? No, solo si necesitas actualizar datos.

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