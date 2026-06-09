Knicks vs Spurs: San Antonio se Lleva Tercer Juego de Final NBA 2026 ante los Ojos de Trump

Este lunes 8 de junio de 2026 se disputa el tercer partido de las finales de la NBA 2026, en una serie en la que los New York Knicks dominan por 2-1 a los San Antonio Spurs.

Los Knicks no alcanzan las Finales de la NBA desde 1999, una sequía de más de dos décadas que ha marcado a la franquicia y que explica la enorme expectación que rodea a cada victoria en esta serie, en la que el equipo neoyorquino está a un paso de conquistar el anillo.

El juego de esta noche terminó 111-115 a favor de los de San Antonio.

La última vez que los Knicks se proclamaron campeones de la NBA fue en 1973, cuando conquistaron su segundo título tras el logrado en 1970.

Abuchean a Trump

Donald Trump fue abucheado en el Madison Square Garden por los aficionados de la NBA cuando apareció en las pantallas de video durante el himno nacional antes del tercer partido entre los de New York y los de San Antonio.

Durante varios segundos, se mostró a Trump haciendo el saludo militar. Los abucheos cesaron cuando la bandera estadounidense apareció en las pantallas, y los aficionados vitorearon al ver a los jugadores de los Knicks. Las menciones a los Spurs también provocaron fuertes abucheos.

Trump está viendo el partido desde el palco del dueño de los Knicks, James Dolan, junto con su nieta Kai, su asesor personal Boris Epshteyn y los secretarios del gabinete Lee Zeldin, Sean Duffy y Doug Burgum. Es el primer presidente en ejercicio en asistir a un partido de las Finales de la NBA.

Cinco apuñalados previo a encuentro

Cinco personas resultaron heridas por puñaladas en la estación Penn Station de Nueva York y un hombre quedó detenido este domingo mientras la ciudad está en máxima alerta de seguridad por la visita prevista del presidente Trump y el comienzo del Mundial de Fútbol.

El sospechoso, presuntamente, comenzó a apuñalar gente después de las 19:00 hora local (23:00 GMT) en las estaciones de trenes, informó el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) a los medios locales, aunque todavía no han difundido su identidad ni los motivos del crimen.

Las autoridades trasladaron a los lesionados al Hospital Bellevue, donde una persona tiene heridas serias y el resto de menores a leves, según los bomberos. El presunto responsable, quien quedó bajo custodia de la policía, es un "individuo que se cree está emocionalmente perturbado", indicaron fuentes cercanas a la investigación al New York Post.

Con información de: EFE y AP

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