Knicks vs Spurs: San Antonio se Lleva Tercer Juego de Final NBA 2026 ante los Ojos de Trump

La última vez que los Knicks se proclamaron campeones de la NBA fue en 1973, cuando conquistaron su segundo título

Dylan Harper (2), base de los San Antonio Spurs, avanza con el balón mientras Miles McBride (2), base de los New York Knicks. Foto: APDylan Harper (2), base de los San Antonio Spurs, avanza con el balón mientras Miles McBride (2), base de los New York Knicks. Foto: AP
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