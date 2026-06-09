Detienen a Chofer con Casi 90 kilos de Fentanilo Ocultos entre Costales de Producto Agrícola

El Gabinete de Seguridad informó que, como parte de un operativo de seguridad en carreteras de Sonora, elementos de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FG) detuvieron al conductor de un tractocamión a quien le aseguraron 88 kilos de fentanilo.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, con este decomiso se evitó que miles de dosis de esta droga llegaran a las calles, además de que, se afectó las operaciones de las organizaciones criminales.

¿Cómo descubrieron el fentanilo?

El Gabinete de Seguridad indicó que como parte del reforzamiento de la seguridad en carreteras de Sonora, se llevó a cabo el operativo.

Fue en la carretera federal 15, tramo Hermosillo-Santa Ana, donde los agentes identificaron un tractocamión acoplado a un remolque que transportaba productos agropecuarios, por lo que realizaron una inspección preventiva, y ahí descubrieron que la droga iba oculta entre costales de productos agrícolas.

Los 88 paquetes estaban envueltos en cinta de color café que contenían fentanilo oculto entre la carga.

"Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para impedir que las drogas lleguen a las calles y afecten a la población".