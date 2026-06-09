Detienen a Chofer con Casi 90 kilos de Fentanilo Ocultos entre Costales de Producto Agrícola

El Gabinete de Seguridad informó que dicha detención se llevó a cabo sobre una carretera de Sonora

Fentanilo oculto en costales de productos agrícolasGabinete de Seguridad

Destacado

Autoridades federales aseguran 88 kilos de fentanilo en Sonora, ocultos entre productos agropecuarios. Un golpe a las organizaciones criminales y un paso hacia la paz.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+