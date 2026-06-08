Holograma de Valentín Elizalde Causa Controversia: ¿Homenaje o Falta de Respeto?

El regreso virtual de Valentín Elizalde causó decepción en algunos fans, pues aseguraron que el holograma de El Gallo de Oro no se parecía en nada al cantante

Valentin-Elizalde-Holograma-Gallo-de-Oro-criticasFoto: Cuartoscuro

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Fans de El Gallo de Oro debaten sobre su holograma: ¿un tributo que emociona o una representación cuestionable? Conoce más sobre esta polémica.

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