Holograma de Valentín Elizalde Causa Controversia: ¿Homenaje o Falta de Respeto?

El regreso virtual de Valentín Elizalde prometía ser uno de los momentos más emotivos para los fans de “El Gallo de Oro”; sin embargo, terminó provocando la indignación de algunos usuarios de internet

Durante un concierto de la gira La Dinastía Elizalde Continúa, realizado en la Arena Guadalajara, la familia del cantante presentó un holograma del intérprete de éxitos como “Vete Ya” y “Cómo me duele”, con la intención de rendir homenaje a su legado musical.

La aparición digital mostró una recreación del artista con su característico estilo norteño, pero mientras algunos fans celebraron la oportunidad de “volver a verlo” en el escenario, otros cuestionaron la calidad del resultado.

¿Por qué criticaron el holograma de Valentín Elizalde?

Después de que videos del concierto comenzaron a circular en Tiktok e Instagram, varios usuarios señalaron que la versión digital no se parecía mucho al cantante.

Algunos, incluso, compararon la animación con personajes de videojuegos debido a su apariencia, mientras otros consideraron que, con los avances actuales en inteligencia artificial y efectos visuales, el resultado pudo haber sido más realista.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron negativas. Una parte del público defendió el proyecto al señalar que la intención principal era recordar a Valentín Elizalde y mantener vigente su música casi dos décadas después de su muerte.

Hologramas de artistas fallecidos: una tendencia que divide a fans

El caso de Valentín Elizalde trajo de nuevo una discusión acerca del uso de tecnología para recrear a artistas que ya murieron.

Para algunos, estas experiencias representan una oportunidad de conectar nuevamente con sus ídolos y acercar su obra a nuevas generaciones.

Para otros, existen dudas sobre los límites entre preservar un legado y utilizar la imagen de una persona que ya no puede decidir sobre su representación.

La familia Elizalde ha impulsado este proyecto como una celebración de la trayectoria del cantante, quien falleció en 2006 y continúa siendo una de las figuras más recordadas del regional mexicano.