Rosalía Pospone Conciertos en Estados Unidos por una Emergencia Familiar

Rosalía pospuso varios conciertos de su gira LUX Tour 2026 en Estados Unidos debido a una emergencia familiar. Esto se sabe sobre las fechas afectadas y la reprogramación de sus shows.

que-le-paso-a-rosalia-pospone-conciertos-gira-lux-emergencia-familiarFoto: GettyImages

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La gira LUX Tour 2026 de Rosalía sufre cambios: los conciertos en Miami y Orlando se aplazan por un asunto familiar. Próximamente se anunciarán nuevas fechas.

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