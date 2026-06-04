Rosalía Pospone Conciertos en Estados Unidos por una Emergencia Familiar

La gira de Rosalía en Estados Unidos tuvo un cambio inesperado. La cantante española se vio obligada a posponer varias presentaciones de su LUX Tour 2026 debido a una emergencia familiar.

El anuncio fue dado a conocer por la promotora encargada de los conciertos, que informó que la intérprete de éxitos como "Despechá" no podrá realizar los shows que tenía programados esta semana en Florida.

Aunque hasta el momento no se han revelado detalles sobre la situación personal que atraviesa Rosalía, su equipo explicó que se trata de un asunto familiar inesperado que obligó a modificar sus compromisos profesionales inmediatos.

¿Qué conciertos de Rosalía fueron pospuestos?

Los conciertos afectados corresponden al inicio de la etapa estadounidense del LUX Tour 2026. Rosalía tenía previsto presentarse el 4 y 6 de junio en Miami, además del concierto programado para el 8 de junio en Orlando.

La organización informó que ya trabaja para encontrar nuevas fechas y pidió a los seguidores conservar sus boletos mientras se confirma la reprogramación de los espectáculos.

Hasta ahora, Rosalía no ha compartido más información sobre la emergencia familiar ni ha dado declaraciones adicionales sobre lo ocurrido.

¿Se cancela la gira de Rosalía?

Por el momento, no se ha anunciado la cancelación completa del LUX Tour 2026. Únicamente fueron aplazadas las fechas de Florida y el resto de conciertos continúa dentro de la agenda prevista.

La gira representa una de las etapas más importantes de la carrera de Rosalía después del éxito mundial de Motomami, con una nueva propuesta musical y visual alrededor de su álbum Lux.

Después de sus conciertos en Norteamérica, la cantante española tiene contemplado continuar con sus presentaciones en Latinoamérica, incluyendo países como Colombia, Chile, Argentina, Brasil y México.