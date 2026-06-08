¿Ariana Grande y Ethan Slater Terminaron? Esto Es lo Que Se Sabe de su Posible Ruptura

Ariana Grande y Ethan Slater habrían terminado su relación tras casi tres años juntos. Descubre los motivos de su separación y qué pasará entre ellos.

Ariana-Grande-Ethan-Slater-Ruptura-RelacionFoto: GettyImages

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El romance de Ariana Grande y Ethan Slater llegó a su fin. Fuentes aseguran que la separación fue amistosa y sin drama. ¿Qué pasará ahora con ellos?

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