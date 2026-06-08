¿Ariana Grande y Ethan Slater Terminaron? Esto Es lo Que Se Sabe de su Posible Ruptura

El romance que nació en el set de Wicked ha llegado a su fin. Después de casi tres años de relación, Ariana Grande y Ethan Slater han decidido tomar caminos separados de manera definitiva.

De acuerdo con un reporte publicado por el portal estadounidense TMZ, la cantante de "Eternal Sunshine" y el actor de Broadway habrían terminado su noviazgo de forma silenciosa hace ya varios meses, logrando mantener la noticia lejos de los reflectores hasta ahora.

Una ruptura amistosa y de mutuo acuerdo

Fuentes cercanas a la expareja revelaron al medio que la separación se dio en términos completamente amigables. Según los informantes, ambos tomaron la decisión tras una cuidadosa consideración y decidieron que lo mejor era finalizar su vínculo romántico, aunque siguen siendo buenos amigos y se mantienen muy presentes para apoyarse mutuamente en sus proyectos.

La noticia de su ruptura coincide con un momento clave en la carrera de la estrella pop. El pasado fin de semana, Ariana Grande dio inicio a su esperada gira mundial Eternal Sunshine en Oakland, California, donde llamó la atención la notable ausencia de Ethan entre el público y el detrás de escena.

¿El nuevo disco de Ariana es sobre Ethan?

Ante las inevitables especulaciones de los fanáticos sobre si los temas musicales recientes de la artista relatan el fin de esta historia de amor, las fuentes fueron categóricas: el nuevo álbum de Ariana Grande no estuvo inspirado en absoluto por la ruptura, y las canciones no abordan su relación con Slater.

El fin de una historia que desafió la polémica

La relación entre los actores de la adaptación cinematográfica de Wicked se hizo pública en julio de 2023, en medio de un revuelo mediático. El romance se destapó poco después de que Ariana se separara de su exesposo, Dalton Gomez, y de que Ethan hiciera lo propio con su entonces esposa, Lilly Jay, con quien acababa de tener un bebé.

A pesar de que fuentes cercanas insistieron en su momento en que el noviazgo comenzó cuando ambos ya estaban solteros, la pareja enfrentó duras críticas en redes sociales. Con el paso de los meses, la relación se consolidó al punto de mudarse juntos a Nueva York a finales de 2023, compartiendo viajes a Disneyland y citas discretas en Manhattan.

Hasta el momento, los representantes de ambos artistas no han emitido declaraciones oficiales respecto a la separación.