Muere Bombero de Tlaxcala por Choque y Volcadura de su Automóvil en Carretera

El automóvil del joven brincó el camellón central de la carretera Apizaco-Tlaxcala y chocó contra el coche donde viajaban dos mujeres.

El joven regresaba de jugar basquetbol cuando ocurrió el accidente.Foto: Facebook Break Tlaxcala

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Axel 'N', un joven bombero, fallece tras un accidente automovilístico en la carretera Apizaco-Tlaxcala. Conoce los detalles de este trágico suceso y sus consecuencias.

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