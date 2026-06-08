Muere Bombero de Tlaxcala por Choque y Volcadura de su Automóvil en Carretera

Un fuerte accidente registrado el fin de semana cobró la vida de un elemento activo del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en la carretera Apizaco-Tlaxcala.

El percance ocurrió la tarde del domingo 7 de junio a la altura del municipio de Totolac, donde dos automóviles se impactaron y provocaron lesiones a los ocupantes.

Identifican a joven que murió por choque en carretera Apizaco-Tlaxcala

La víctima mortal del accidente fue identificada como Axel "N", quien regresaba de haber jugado basquetbol en compañía de familiares y amigos.

De acuerdo con información oficial, el hoy occiso viajaba en un automóvil de la marca Audi cuando perdió el control y brincó con el vehículo el camellón central, y chocó contra un coche tipo March color azul que transitaba en sentido contrario.

La magnitud del percance el bombero saliera proyectado de la unidad y quedara tendido sobre la carpeta asfáltica. Paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Un muerto y dos mujeres lesionadas deja choque de dos autos en Tlaxcala

En el otro automóvil viajaban una mujer de aproximadamente 35 años de edad y su mamá, quienes resultaron lesionadas sobre la carretera Apizaco-Tlaxcala.

La conductora estaba atrapada y recibió auxilio del personal del Heroico Cuerpo de Bomberos. Hasta el momento se desconocen las causas precisas del accidente que provocó la muerte al joven Axel "N".

Con información de N+

JAPR