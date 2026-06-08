Muere Persona tras Ser Atacada por sus Familiares en Tlaxcala; Hay Seis Detenidos

La Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala obtuvo la detención de seis personas luego de un asesinato ocurrido en el municipio de Huamantla, los agresores fueron identificados como familiares de la víctima.

De acuerdo a las investigaciones, el 16 de noviembre de 2025 una persona fue agredida por varios de sus familiares al interior de una vivienda ubicada en el barrio de Santa Anita, lo que provocó que terminará gravemente herida.

Muere persona tras ser agredida por varios de sus familiares en Tlaxcala

Derivado de las lesiones, la víctima fue traslada a un hospital en donde permaneció hospitalizada luchando por su vida, hasta que finalmente el 4 de diciembre de 2025 perdió la vida a causa de esta agresión.

Este hecho alertó a las autoridades de Tlaxcala por lo que se obtuvo una orden de cateo en donde se logró la detención de Ezequiel, José Leobardo, Juana, Antonio, Cristian y Aldahir Antonio "N", identificados como los presuntos responsables de este homicidio calificado.

Investigan homicidio en Huamantla; Logran detención de seis personas

Las investigaciones revelaron que los cinco hombres y la mujer habrían participado en la agresión que desencadenó la muerte de una persona en Huamantla, por lo que este 8 de junio se confirmó su detención.

Los agentes de la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala les dieron a conocer los motivos de su detención y fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, misma quien determinara su situación legal.

Las dependencia refrendó su compromiso de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias, así como de combatir la impunidad con acciones firmes y coordinadas.

Con información de N+

MCS