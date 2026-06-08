Muere Persona tras Ser Atacada por sus Familiares en Tlaxcala; Hay Seis Detenidos

Ezequiel, José Leobardo, Juana, Antonio, Cristian y Aldahir Antonio "N" fueron detenidos por el delito de homicidio ocurrido en Huamantla, Tlaxcala.

Caen seis por homicidio en Huamantla, Tlaxcala.Foto: FGJ Tlaxcala

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Una persona muere tras ser agredida por sus familiares en Huamantla. Seis detenidos enfrentan cargos de homicidio. Conoce más sobre este caso que conmociona a Tlaxcala.

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