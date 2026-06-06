Sujeto Abusó de una Niña durante Cinco Años Seguidos en la ciudad de Puebla

Fernando "N" aprovechó el entorno familiar para cometer conductas prohibidas contra la menor de edad en distintos puntos de la capital poblana.

Sentenciado Fernando N Abuso Sexual Violación Niña durante Cinco Años PueblaFoto: X @FiscaliaPuebla

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Fernando 'N' aprovechó el entorno familiar para abusar de una menor durante 5 años en Puebla. La sentencia de 19 años y medio fue confirmada. Conoce los detalles de la investigación.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+