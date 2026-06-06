Sujeto Abusó de una Niña durante Cinco Años Seguidos en la ciudad de Puebla

Este sábado 6 de junio de 2026 la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer que quedó firme la sentencia condenatoria dictada contra Fernando “N”, responsable de los delitos de violación equiparada y abuso sexual cometidos en agravio de una niña.

Inconforme con la resolución, la defensa promovió un recurso de apelación; sin embargo, el Primer Tribunal de Alzada Colegiado de lo Penal confirmó en todos sus términos la sentencia condenatoria emitida en primera instancia.

Fernando “N” abusó de una niña durante cinco años en la ciudad de Puebla

Las investigaciones permitieron establecer que los hechos ocurrieron de manera reiterada entre 2014 y 2019, cuando la víctima era una niña. Aprovechando la cercanía y confianza derivadas del entorno familiar, realizó diversas conductas constitutivas de delitos sexuales en distintos momentos y lugares de la ciudad de Puebla.

Como resultado de la investigación ministerial, la Fiscalía reunió pruebas testimoniales, periciales y documentales que permitieron acreditar la responsabilidad penal de Fernando "N". Durante el juicio oral, dichos elementos fueron valorados por la autoridad judicial, que determinó la existencia de los delitos y la participación del acusado.

Por estos hechos, el Tribunal de Enjuiciamiento impuso una pena de 19 años y seis meses de prisión, además de una multa superior a los 38 mil pesos y el pago de la reparación del daño en favor de la víctima.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) logró que quedara firme la sentencia condenatoria de más de 19 años de prisión dictada contra Fernando N., responsable de los delitos de violación equiparada y abuso sexual cometidos en agravio de una niña.#FiscalíaInforma |… pic.twitter.com/5vXVI2nGIG — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) June 6, 2026

Jesús “N” mató con una escopeta a su víctima en Zacapala, Puebla

La FGE Puebla obtuvo la confirmación de la sentencia condenatoria dictada contra Jesús “N”, responsable del delito de homicidio calificado, por hechos registrados en el municipio de Zacapala. Con la resolución emitida por el Tribunal de Alzada, la condena quedó firme para todos los efectos legales.

Durante el juicio oral, el agente del Ministerio Público acreditó que el 5 de febrero de 2023, en la intersección de las calles Corregidora y Abasolo, de la Segunda Sección de Zacapala, el hoy sentenciado se aproximó a la víctima y le disparó con un arma de fuego tipo escopeta, provocándole una lesión en el tórax que le ocasionó la muerte.

La Fiscalía General del Estado de Puebla logró que quedara firme la sentencia condenatoria de 29 años de prisión dictada contra Jesús N., responsable del delito de homicidio calificado cometido en el municipio de Zacapala.#FiscalíaInforma | https://t.co/bq1nMrcQFj pic.twitter.com/rPCTQXDL6S — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) June 6, 2026

La investigación desarrollada por la Fiscalía permitió reunir testimonios, dictámenes periciales en materia de criminalística, medicina forense y balística, así como diversos elementos de prueba que fueron desahogados ante el Tribunal de Enjuiciamiento.

Entre ellos destacó el aseguramiento del arma utilizada y las declaraciones de testigos presenciales que permitieron establecer la mecánica de los hechos y la responsabilidad penal del acusado.

Con base en las pruebas aportadas, el órgano jurisdiccional emitió sentencia condenatoria en contra de Jesús “N”, imponiéndole una pena de 29 años de prisión, además del pago por concepto de reparación del daño material y moral, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos durante el tiempo que dure la sanción.

Con información de N+

GMAZ