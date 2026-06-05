Muere Baleado y Quemado Joven tras Ser Privado de la Libertad junto con su Familia en Tlaxcala

Un padre y sus dos hijos fueron privados de su libertad, los delincuentes abrieron fuego contra uno de ellos y quemaron su camioneta en Hueyotlipan.

Familia de campesinos sufre ataque en Tlaxcala, hay un joven muerto.Foto: Facebook Última Hora

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Un ataque armado en Tlaxcala deja un joven muerto y su camioneta incendiada. La familia fue emboscada y secuestrada. Descubre cómo se desarrolló este trágico suceso.

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