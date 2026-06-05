Muere Baleado y Quemado Joven tras Ser Privado de la Libertad junto con su Familia en Tlaxcala
Un padre y sus dos hijos fueron privados de su libertad, los delincuentes abrieron fuego contra uno de ellos y quemaron su camioneta en Hueyotlipan.
Foto: Facebook Última Hora
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Un ataque armado en Tlaxcala deja un joven muerto y su camioneta incendiada. La familia fue emboscada y secuestrada. Descubre cómo se desarrolló este trágico suceso.
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PorRedacción N+
Un ataque armado enlutó a una familia de campesinos en Tlaxcala, un padre y sus dos hijos fueron emboscados y privados de su libertad cuando viajaban a bordo de su camioneta, más tarde uno de ellos fue asesinado en límites de los municipios de Hueyotlipan y San Lucas Tecopilco.
La tarde de este 4 de junio un campesino y sus dos hijos transportaban abono en el tramo que comunica de San José Teacalco hacia San Pedro Tlacotepec, en ese momento detuvieron la marcha de su camioneta para tapar el cargamento, por lo que los sujetos armados aprovecharon para interceptarlos.
Los tres hombres fueron obligados a subir a la batea de su vehículo y fueron privados de su libertad durante varios minutos, finalmente llegaron a unos terrenos ubicados en Hueyotlipan y ejecutaron su objetivo.
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Los sujetos bajaron con agresiones a las víctimas y posteriormente dispararon contra Víctor "N" de 26 años de edad, dejando su cuerpo cerca de la camioneta a la cual después le prendieron fuego.
El padre de 63 años de edad fue abandonado con vida en otro terreno, en donde pudo caminar hasta pedir auxilio cerca de la Avenida Revolución en Xipetzinco, Hueyotlipan.
Ante la llamada al 9-1-1, elementos de la Policía Municipal de Hueyotlipan, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Tecopilco llevaron acabo un intenso operativo para dar con los responsables y realizar las diligencias correspondientes.
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En terrenos de San Lucas Tecopilco fue localizada la camionetacalcinada, y a un costado el cuerpo sin vida de Víctor "N" quien presentaba un impacto de proyectil de arma de fuego y quemaduras de segundo grado en su parte superior.
Minutos después fue localizado con vida el hermano de la víctima, quien presentaba una contusión severa en el cráneo y se encontraba desorientado y con amnesia temporal. El cuerpo de emergencias arribó para atenderlo y trasladarlo a un hospital.
La Policía de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Tlaxcala llevaron acabo la recolección de indicios, mientras que el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación por este homicidio.