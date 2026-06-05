Capturan en Puebla a Mujer que Participó con Otras Personas en un Feminicidio en Tlaxcala

Agentes investigadores localizaron a la presunta responsable en la Colonia Jardines de San Manuel en Puebla.

Frida Fernanda "N" era investigada desde junio de 2020Foto: FGE Puebla

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Frida Fernanda 'N', acusada de feminicidio en Tlaxcala, fue arrestada en Puebla. La investigación revela su implicación en un crimen durante la pandemia.

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