Capturan en Puebla a Mujer que Participó con Otras Personas en un Feminicidio en Tlaxcala

Una mujer acusada de feminicidio fue arrestada en la ciudad de Puebla, después de seis años de investigación, por el delito cometido durante la pandemia del coronavirus.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que se dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Frida Fernanda "N" de 32 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio.

Investigan feminicidio perpetrado durante la pandemia de Covid-19 en Tlaxcala

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron el 22 de junio de 2020 al interior de un domicilio, donde la víctima fue privada de la vida por diversas personas presuntamente involucradas en el hecho delictivo.

Derivado de la investigación de campo y gabinete realizados por la Coordinación General de Colaboración Interinstitucional, se descubrió que Frida Fernanda "N", quien contaba con un mandamiento judicial vigente emitido por autoridades del estado de Tlaxcala, se encontraba radicando en la ciudad de Puebla.

Cumplen orden de aprehensión por feminicidio en contra de Frida Fernanda "N"

Gracias a las labores de localización, agentes investigadores lograron ubicar a la imputada en la colonia Jardines de San Manuel de la capital poblana, donde dieron cumplimiento a la orden de aprehensión girada en su contra

La mujer fue puesta a disposición de la autoridad judicial por el delito de feminicidio, para continuar con el procedimiento correspondiente.

Con información de N+

JAPR