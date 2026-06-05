Camioneta de Carga Derriba Muro de las Instalaciones de Guardia Nacional en Puebla

El conductor de una unidad de carga perdió el control en la cuchilla de la autopista México-Puebla con dirección a los estadios.

La unidad generó un boquete debido al impacto.Foto: David Becerra

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Esta mañana, una camioneta de carga se estrella contra la barda de la Guardia Nacional en Puebla. El conductor perdió el control, pero no hubo heridos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+