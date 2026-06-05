Camioneta de Carga Derriba Muro de las Instalaciones de Guardia Nacional en Puebla

La mañana de este viernes 5 de junio una camioneta se impactó contra la barda de la estación Puebla de la Guardia Nacional (GN) luego de que el conductor perdiera el control de la unidad.

De acuerdo con los primeros reportes el accidente sucedió con dirección a los estadios, cuando el hombre al volante no tomó a tiempo la desincorporación de la autopista México-Puebla, e hizo una maniobra que hizo derrapar la unidad.

Daños materiales deja choque contra instalaciones de Guardia Nacional en Puebla

La camioneta de carga de la empresa PISU se impactó de frente contra el muro de ladrillo, que terminó derribado causando daños menores a una patrulla de la Guardia Nacional estacionada al interior de las instalaciones.

El fuerte impacto del vehículo dejó un boquete que dejó al descubierto una de las unidades oficiales. El percance dejó únicamente daños materiales y no se reportan personas lesionadas.

Con información de N+

JAPR