¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy 5 de Junio 2026? Así las Autopistas de México Este Viernes

Así está el tránsito en carreteras del país hoy, 5 de junio de 2026, para que tomes precauciones

Autopista México-CuernavacaAutopista México-Cuernavaca. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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