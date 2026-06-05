¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy 5 de Junio 2026? Así las Autopistas de México Este Viernes

Si utilizas carretera para llegar a tu destino es importante que sepas cómo está el tránsito en las principales autopistas del país, para que no tengas contratiempos hoy, 5 de junio de 2026. En N+ te damos el reporte de las vialidad más importantes.

Todos los días, las autopistas registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras, que diariamente emiten avisos sobre la situación en las vialidades. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Cabe recordar que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen una protesta en la Ciudad de México (CDMX), sin embargo, otras entidades se sumaron a las manifestaciones, entre ellas Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

En Oaxaca, por cuarta ocasión en menos de 2 semanas, integrantes de la sección XXII, bloquearon ayer los accesos al aeropuerto internacional de la ciudad de Oaxaca. Aunque no impidieron el acceso de los pasajeros, sí ocasionaron caos, pues las personas tuvieron que llegar caminando para poder ingresar a la terminal aérea. Otro contingente bloqueó la caseta de cobro de Huitzo en la supercarretera Oaxaca-México.

En Chiapas, integrantes de la sección VII, realizaron bloqueos carreteros ayer en cuatro accesos principales de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Mientras que, en Chilpancingo, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) se manifestaron ayer en la caseta de cobro de Palo Blanco de la Autopista del Sol.

La CNTE advirtió que en tanto no exista algún acuerdo con las autoridades federales, las acciones de protesta se intensificarán, hasta conseguir la derogación de las dos reformas que plantean como petición principal.

Así están las carreteras hoy

Este viernes 5 de junio de 2026, las autoridades reportan las siguientes afetaciones en carreteras:

A las 7:16 horas, se reportó cierre a la circulación en ambos sentidos de la autopista México-Cuernavaca, en la plaza de cobro Tlalpan, por presencia de manifestantes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Bloqueo en la México-Cuernavaca Hoy; Manifestantes Toman la Caseta de Tlalpan

A la 6:47 horas, se registró cierre de circulación en ambos sentidos de la autopista Chamapa-Lechería, en el km 25, por el choque e incendio de una pipa.

A las 5:51 horas, se reportó cierre parcial de circulación cerca del km 105+500, de la carretera Libramiento norte de la Ciudad de México, en Hidalgo, con dirección a Querétaro.

A la 1:00 horas, se registró cierre parcial de circulación por cerca del km 034+900, de la carretera Pachuca-Tuxpan, con dirección a Ciudad de México, por un accidente vial.

Con información de N+

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