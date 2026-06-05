Sentencian a El Chapo y El Muñeco por Secuestro en Puebla; Fingieron Ser Policías Ministeriales

Jerónimo "N" y José Camilo y/o Fabián José "N" fueron sentenciados a prisión tras un secuestro agravado ocurrido en Atzitzintla, Puebla.

Sentenciados por secuestro agravado en Atzitzintla, Puebla.Foto: Fiscalía de Puebla

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Condenan a 'El Chapo' y 'El Muñeco' a 60 y 50 años de prisión por secuestro en Puebla. Fingieron ser policías para capturar a su víctima. Descubre cómo la Fiscalía logró su detención.

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