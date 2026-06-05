Sentencian a El Chapo y El Muñeco por Secuestro en Puebla; Fingieron Ser Policías Ministeriales

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla logró una sentencia condenatoria en contra de dos hombres conocidos como "El Chapo" y "El Muñeco" luego de un secuestro agravado en contra de un masculino en el municipio de Atzitzintla, Puebla.

La víctima se encontraba a fuera de un establecimiento comercial ubicado en la avenida Miguel Alemán en la colonia Centro de Atzitzintla, en cuestión de minutos su vida se vio en peligro luego de que dos sujetos fingieran ser agentes de la Policía Ministerial.

Los agresores identificados como Jerónimo "N" alias "El Chapo" y José Camilo y/o Fabián José "N" apodado como "El Muñeco" procedieron a esposar al hombre y lo subieron a una camioneta.

Sujetos secuestran a hombre y exigen 5 millones de pesos a cambio de su vida en Puebla

Posteriormente, la víctima fue traslada a una casa de seguridad en donde fue obligado a realizar diversas llamadas telefónicas a su esposa, misma quien decidió actuar y denunciar los hechos.

Mediante el uso de amenazas graves, maltrato y tormento, los sujetos exigieron la entrega de la cantidad de 5 millones de pesos a cambio de regresar con vida al hombre.

No obstante, el desenlace para estos delincuentes no fue lo que esperaban puesto que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla lograron su detención y continuaron con su proceso penal en prisión preventiva.

Luego del desahogo de pruebas el Juez de la causa determinó la responsabilidad de ambos imputados por el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro agravado por los hechos ocurridos el 8 de febrero de 2011 en el municipio de Atzitzintla, Puebla.

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Sentencian a "El Chapo" y "El Muñeco" por secuestro agravado en Atzitzintla, Puebla

Jerónimo "N" alias "El Chapo" deberá permanecer 60 años en prisión y cumplir con una multa equivalente a 7 mil días de salario mínimo, mientras que José Camilo y/o Fabián José "N" alias "El Muñeco" recibió una pena de 50 años de prisión y una multa de 6 mil 500 días de salario mínimo.

La Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria de 60 y 50 años de prisión contra dos personas responsables del delito de secuestro agravado, resultado de la solidez de las investigaciones y la presentación de pruebas ante la autoridad judicial.#FiscalíaInforma |… pic.twitter.com/ZGoMlPtM49 — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) June 5, 2026

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla dio a conocer esta sentencia obtenida por la autoridad judicial este 4 de junio y recalcó su compromiso de investigar y perseguir los delitos de alto impacto para garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos en toda la entidad.

Con información de N+

MCS