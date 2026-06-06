Sujeto y sus Cómplices Asesinaron a una Persona al Sur de la Ciudad de Puebla

Juan Carlos "N" alias "El Juanca" acompañado de otros sujetos interceptó y mató a su víctima en la colonia Balcones del Sur de la capital poblana.

Sentenciado Juan Carlos N El Juanca Homicidio Colonia Balcones del Sur PueblaFoto: Archivo N+

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El Tribunal de Puebla confirma la sentencia de 'El Juanca' por asesinato. 27 años de prisión y reparación del daño para los familiares de la víctima.

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