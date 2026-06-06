Sujeto y sus Cómplices Asesinaron a una Persona al Sur de la Ciudad de Puebla

Este sábado 6 de junio de 2026 se dio a conocer la sentencia contra Juan Carlos “N” alias “El Juanca” por el homicidio de una persona en la colonia Balcones del Sur de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las autoridades, el hoy sentenciado interceptó a su víctima en compañía de otras personas mientras se trasladaban en una camioneta y le quitaron la vida.

“El Juanca” mató a una persona en la colonia Balcones del Sur de la ciudad de Puebla

Las investigaciones permitieron establecer que el 24 de mayo de 2018, la víctima fue interceptada en la colonia Balcones del Sur, de la ciudad de Puebla, por varias personas que viajaban a bordo de una camioneta.

Entre ellas se encontraba Juan Carlos “N”, quien actuó en compañía de otros sujetos identificados durante el proceso penal, entre ellos una mujer conocida con los alias de “La Lili”, “La Güera” o “La Reina del Sur”.

Derivado de los actos de investigación desarrollados por la Fiscalía, se obtuvieron pruebas periciales, testimoniales y demás elementos de convicción que permitieron acreditar la responsabilidad del hoy sentenciado en el homicidio, por lo que el Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio en su contra.

Sentencian a “El Juanca” por homicidio en la ciudad de Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) logró que quedara firme la sentencia condenatoria dictada contra Juan Carlos “N”, alias “El Juanca”, responsable del delito de homicidio calificado, por hechos registrados en la ciudad de Puebla.

Como resultado del procedimiento judicial, se le impuso una pena de 27 años y nueve meses de prisión, además del pago de la reparación integral del daño material y moral, así como la indemnización correspondiente en favor de los familiares de la víctima.

Posteriormente, la defensa promovió un recurso de apelación; sin embargo, el Cuarto Tribunal de Alzada Colegiado de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (TSJ) confirmó los aspectos fundamentales de la resolución emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento. Con ello, la sentencia condenatoria quedó firme y adquirió carácter definitivo.

Con información de N+

GMAZ