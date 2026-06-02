Muere Mujer por Impactos de Bala cuando Era Trasladada en Automóvil a un Hospital de Puebla

Una mujer perdió la vida tras un ataque armado registrado la mañana de este martes 2 de junio en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, al norte de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima viajaba en un vehículo junto con otra mujer cuando fueron interceptadas por sujetos armados que dispararon en repetidas ocasiones sobre la calle Gasoducto.

Investigan ataque armado contra dos mujeres en San Pablo Xochimehuacan

La lesionada fue trasladada en un vehículo compacto tipo Tsuru al Hospital de Traumatología y Ortopedia, ubicado sobre la lateral de la autopista México-Puebla, donde más tarde se confirmó su fallecimiento.

Mientras tanto, autoridades estatales iniciaron las investigaciones para esclarecer el móvil y dar con los responsables.

Identifican a víctima de ataque armado en Puebla

La hoy occisa fue identificada como Agustina “N”, adulta mayor que viajaba acompañada por su hija, quien resultó ilesa.

Agentes ministeriales iniciaron investigaciones para ubicar al responsable.

Con información de N+

JAPR