Muere Mujer por Impactos de Bala cuando Era Trasladada en Automóvil a un Hospital de Puebla

La víctima llegó al Hospital de Traumatología y Ortopedia de la autopista México-Puebla pero no logró sobrevivir.

Se confirmó que la mujer había fallecido cuando arribó al nosocomio.Foto: N+

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Tragedia en Puebla: una mujer muere tras ser baleada en San Pablo Xochimehuacan. Fue llevada al hospital, pero no sobrevivió. Autoridades investigan el ataque. Conoce más detalles.

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Muere Mujer por Impactos de Bala cuando Era Trasladada en Automóvil a un Hospital de Puebla