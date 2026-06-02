Balacera en Iztapalapa Hoy: Asesinan a Hombre en Ataque Armado en Leyes de Reforma

Un hombre fue asesinado durante una balacera en Iztapalapa hoy, 2 de junio de 2026, en calles de la colonia Leyes de Reforma Tercera Sección, en CDMX; esto ocurrió.

De acuerdo con los primeros reportes, los elementos de seguridad fueron alertados por diversas detonaciones de arma de fuego en inmediaciones del cruce entre Batalla de Tunas Blancas y Batalla de Silao, por lo que se dirigieron hasta el sitio para verificar la situación.

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Una vez que los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron, se percataron de que una persona se encontraba inconsciente a bordo de una camioneta sobre la avenida 11 de Agosto de 1859 , por lo que de inmediato solicitaron apoyo a servicios de emergencia.

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¿Cómo ocurrió la balacera en la colonia Leyes de Reforma?

Las unidades de emergencia acudieron al punto y valoraron a la persona lesionada, sin embargo, solo pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

De inmediato la zona fue acordonada con la finalidad de comenzar con las primeras investigaciones a cargo de elementos de servicios periciales de la Fiscalía CDMX, quienes recabaran datos de prueba e indicios que ayuden en el esclarecimiento del caso.

Los testigos relataron que la víctima manejaba una camioneta, cuando de manera repentina varios hombres armados en motocicleta le cerraron el paso y abrieron fuego de manera directa en varias ocasiones.

Luego de cometer el ataque armado en la colonia Leyes de Reforma en Iztapalapa, huyeron. Por está razón, ya se lleva a cabo la revisión de cámaras para identificar la ruta de escape y dar con los presuntos responsables del asesinato en la balacera.

EPP