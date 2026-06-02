Balacera en Iztapalapa Hoy: Asesinan a Hombre en Ataque Armado en Leyes de Reforma

Una balacera en Iztapalapa hoy provocó pánico entre los vecinos de la colonia Leyes de Reforma Tercera Sección; así ocurrió el ataque armado

Balacera en Iztapalapa hoy 2 de junio 2026Foto: N+
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+