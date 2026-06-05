Carlos Vives y Silvestre Dangond en Estadio GNP 2026: Fecha y Boletos del Concierto en CDMX

La música colombiana tomará la Ciudad de México con una celebración que promete unir dos grandes pasiones latinoamericanas: el fútbol y los ritmos que se bailan. Carlos Vives y Silvestre Dangond llegarán al Estadio GNP Seguros en junio para encabezar un espectáculo cargado de vallenato, tradición y energía.

En medio del ambiente mundialista, el recinto se transformará en una enorme pista de baile donde los sonidos de Colombia serán los protagonistas. El encuentro musical también contará con la participación de ChocQuibTown, agrupación que llevará al escenario su característica mezcla de ritmos urbanos con sonidos del Pacífico colombiano.

Carlos Vives y Silvestre Dangond Celebrarán la Música Colombiana en México

Con casi cuatro décadas de trayectoria, Carlos Vives se ha consolidado como una de las figuras más importantes de la música latina. El cantante colombiano es reconocido por revolucionar el vallenato al fusionarlo con sonidos contemporáneos y llevarlo a escenarios internacionales.

Su legado incluye éxitos que han marcado generaciones y una conexión especial con México, país que se mantiene como una de sus principales bases de seguidores a nivel mundial.

Por su parte, Silvestre Dangond llegará al Estadio GNP Seguros como uno de los representantes más importantes del vallenato moderno. A más de dos décadas de iniciar su carrera discográfica, el artista ha mantenido vivo el género con una propuesta que combina tradición, fuerza interpretativa y cercanía con sus fans.

¿Cuándo es el concierto de Carlos Vives y Silvestre Dangond?

El show se llevará a cabo el martes 16 de junio en el estadio GNP Seguros.

Los boletos están a la venta en Ticketmaster y los precios oscilan entre los 489 y los 5 mil 597 pesos mexicanos.