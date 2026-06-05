Carlos Vives y Silvestre Dangond en Estadio GNP 2026: Fecha y Boletos del Concierto en CDMX

Carlos Vives y Silvestre Dangond llegarán al Estadio GNP Seguros con un concierto que celebrará la música colombiana junto a ChocQuibTown en plena temporada mundialista.

carlos-vives-silvestre-dangond-concierto-estadio-gnp-seguros-mexicoFoto: GettyImages

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Vallenato y ritmos colombianos invadirán México con Carlos Vives, Silvestre Dangond y ChocQuibTown en el Estadio GNP.

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